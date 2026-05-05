美 항로 개방 시도에 UAE 공격 재개한 이란… 위태로운 휴전

트럼프 ‘해방 작전’ 첫날부터 충돌

이란, 해협 통과 시도 미 군함 공격

미 해군은 이란 고속정 6척 격침

휴전 레바논·이스라엘 회담도 난관

로이터연합뉴스

미국과 이란이 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 충돌하면서 지난달 7일부터 한 달 가까이 지속된 휴전이 무너질 위기에 놓였다. 이란이 중동 친미 국가인 아랍에미리트(UAE)에 대한 공격을 재개하고, 조제프 아운 레바논 대통령은 이스라엘의 공격 중단 전에는 베냐민 네타냐후 총리와 회담할 수 없다고 못 박았다. ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’ 개시 첫날 호르무즈 해협 충돌로 모든 전선에서 긴장이 고조되고 있다.



미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 호르무즈 해협을 통과하려 한 군함과 상선들을 겨냥해 발사된 이란의 순항미사일과 드론을 미 해군 함정들이 격추했다고 밝혔다. 이어 육군 아파치 공격 헬기들이 선박을 위협하던 이란 고속정 6척도 격침했다고 덧붙였다. 브래드 쿠퍼 중부사령관은 이날 전화 브리핑에서 “미군은 국제사회가 세계 무역 흐름을 회복하도록 돕고 있는 반면 이슬람혁명수비대(IRGC)는 상선을 공포에 떨게 하고 위협하기 위해 온갖 수단을 동원하고 있다”고 말했다.



쿠퍼 중부사령관은 미 해군 구축함 다수가 호르무즈 해협을 통과해 아라비아해로 진입했다고 밝혔다. 미군이 이란의 기뢰가 없는 해협 통로를 성공적으로 확보했다고도 했다. 뉴욕타임스는 “해군이 수중 로봇을 이용해 기뢰를 제거한 항로를 통해 수백척의 상선들이 해협을 빠져나갈 수 있도록 독려하기 위한 조치로 보인다”고 전했다. 4일 미군 상선 2척이 호르무즈 해협을 빠져나왔는데, 1척은 덴마크 해운사 머스크의 미국 자회사 소속 차량운반선인 얼라이언스 페어팩스호로 확인됐다.



트럼프는 이날 백악관에서 중소기업인들과 만나 호르무즈 해협 충돌을 ‘미니 전쟁(mini war)’으로 칭하며 “잠깐의 우회(detour)에 불과하고 상황은 잘 통제되고 있다”고 안심시켰다. 미국 주도의 합동해사정보센터(JMIC)는 선박들을 향해 오만 해역과 가까운 호르무즈 해협을 통과할 것을 권고하며 해당 지역을 ‘강화된 보안 구역’으로 지정했다고 밝혔다. 하지만 월스트리트저널은 “미군의 항로 개방 조치에도 호르무즈 해협을 통과하는 위험이 여전히 너무 커서 대부분 선주는 통과하려 하지 않고 있다”고 전했다.



이란의 UAE 공격 재개에 UAE도 반격을 시사했다. UAE는 이날 이란 탄도미사일 12발, 순항미사일 3발, 드론 4대를 요격했다고 밝히면서도 이란 드론 공격으로 푸자이라 지역의 석유화학시설에서 화재가 발생했다고 설명했다. 이란 공격으로 3명이 부상을 입었지만 중상자는 없다고 UAE는 전했다. 영국 군 당국은 UAE 인근 해상에서 화물선 2척이 불타고 있다고도 보고했다. 이란이 걸프 국가들에 대한 공격에 나선 것은 지난달 4일 휴전 협정 이후 처음이다. UAE 외무부는 성명에서 “이러한 공격에 대응할 완전하고 정당한 권리를 보유하고 있다”고 밝혔다.







워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 이란이 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 충돌하면서 지난달 7일부터 한 달 가까이 지속된 휴전이 무너질 위기에 놓였다. 이란이 중동 친미 국가인 아랍에미리트(UAE)에 대한 공격을 재개하고, 조제프 아운 레바논 대통령은 이스라엘의 공격 중단 전에는 베냐민 네타냐후 총리와 회담할 수 없다고 못 박았다. ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’ 개시 첫날 호르무즈 해협 충돌로 모든 전선에서 긴장이 고조되고 있다.미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 호르무즈 해협을 통과하려 한 군함과 상선들을 겨냥해 발사된 이란의 순항미사일과 드론을 미 해군 함정들이 격추했다고 밝혔다. 이어 육군 아파치 공격 헬기들이 선박을 위협하던 이란 고속정 6척도 격침했다고 덧붙였다. 브래드 쿠퍼 중부사령관은 이날 전화 브리핑에서 “미군은 국제사회가 세계 무역 흐름을 회복하도록 돕고 있는 반면 이슬람혁명수비대(IRGC)는 상선을 공포에 떨게 하고 위협하기 위해 온갖 수단을 동원하고 있다”고 말했다.쿠퍼 중부사령관은 미 해군 구축함 다수가 호르무즈 해협을 통과해 아라비아해로 진입했다고 밝혔다. 미군이 이란의 기뢰가 없는 해협 통로를 성공적으로 확보했다고도 했다. 뉴욕타임스는 “해군이 수중 로봇을 이용해 기뢰를 제거한 항로를 통해 수백척의 상선들이 해협을 빠져나갈 수 있도록 독려하기 위한 조치로 보인다”고 전했다. 4일 미군 상선 2척이 호르무즈 해협을 빠져나왔는데, 1척은 덴마크 해운사 머스크의 미국 자회사 소속 차량운반선인 얼라이언스 페어팩스호로 확인됐다.트럼프는 이날 백악관에서 중소기업인들과 만나 호르무즈 해협 충돌을 ‘미니 전쟁(mini war)’으로 칭하며 “잠깐의 우회(detour)에 불과하고 상황은 잘 통제되고 있다”고 안심시켰다. 미국 주도의 합동해사정보센터(JMIC)는 선박들을 향해 오만 해역과 가까운 호르무즈 해협을 통과할 것을 권고하며 해당 지역을 ‘강화된 보안 구역’으로 지정했다고 밝혔다. 하지만 월스트리트저널은 “미군의 항로 개방 조치에도 호르무즈 해협을 통과하는 위험이 여전히 너무 커서 대부분 선주는 통과하려 하지 않고 있다”고 전했다.이란의 UAE 공격 재개에 UAE도 반격을 시사했다. UAE는 이날 이란 탄도미사일 12발, 순항미사일 3발, 드론 4대를 요격했다고 밝히면서도 이란 드론 공격으로 푸자이라 지역의 석유화학시설에서 화재가 발생했다고 설명했다. 이란 공격으로 3명이 부상을 입었지만 중상자는 없다고 UAE는 전했다. 영국 군 당국은 UAE 인근 해상에서 화물선 2척이 불타고 있다고도 보고했다. 이란이 걸프 국가들에 대한 공격에 나선 것은 지난달 4일 휴전 협정 이후 처음이다. UAE 외무부는 성명에서 “이러한 공격에 대응할 완전하고 정당한 권리를 보유하고 있다”고 밝혔다.‘제2전선’ 레바논의 아운 대통령은 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담과 관련해 안보 합의와 이스라엘의 공격 중단이 선행되어야 한다고 밝혔다. 아운 대통령은 4일 성명에서 “현시점은 네타냐후 총리와 만날 적절한 시기가 아니라는 점을 재차 강조했다”며 “정상회담 문제를 제기하기에 앞서 안보 협정에 도달해야 하고 이스라엘의 공격이 중단돼야 한다”고 했다. 양국은 지난달 17일 ‘10일 휴전’에 합의했고, 같은 달 23일 3주간 연장했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지