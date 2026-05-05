시사 전체기사

[포토] 서울광장서 독서 삼매경

입력:2026-05-05 19:10
공유하기
글자 크기 조정

시민들이 징검다리 연휴 마지막 날인 5일 중구 서울광장 서울야외도서관에 마련된 간이 소파에서 책을 읽으며 쉬고 있다. 올해 서울야외도서관은 서울광장과 광화문광장, 청계천 일대에서 운영된다. 윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“단톡방서 영상 보고 만나요”… ‘알고 시작하는’ Z세대 소개팅법
[단독] 전례 없는 ‘공소유지 변호사’… 조작기소 특검법 곳곳 독소조항
일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상
트럼프 “韓 작전 합류를”… 靑 “검토”
결혼정보업체에 ‘결혼 성공’ 안 알린 회원…법원 “사례금 3배 위약금”
“이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄]
‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서
“소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’
국민일보 신문구독