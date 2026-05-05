“호르무즈 열도록 이란 설득해야”… 중국 때린 베선트
양국 정상회담 1주일 앞두고 압박
“이란산 원유 90% 수입… 자금 제공”
미국이 중국을 향해 이란에 대한 영향력 행사를 압박하고 있다는 외신 보도가 잇따라 나왔다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 일주일 앞둔 시점에서 나온 공개 압박이라는 점에서 주목된다.
스콧 베선트 미 재무장관은 4일(현지시간) 폭스뉴스 ‘아메리카 뉴스룸’에 출연해 “미·중 정상회담을 앞두고 중국이 외교적 영향력을 발휘해 이란이 해협을 개방하도록 설득해야 한다”고 촉구했다. 그는 또 “중국이 이란산 원유 90%를 수입하고 있어 최대 테러 지원국에 자금을 제공하는 셈”이라고 강도 높게 비판했다. 이는 중국이 이란의 자금줄이라는 점을 부각해 호르무즈 해협 봉쇄에 일정 부분 책임이 있음을 시사한 발언으로 풀이된다.
베선트 장관은 “이란의 위협으로 해협이 폐쇄됐지만 우리는 다시 열고 있다”며 ‘프로젝트 프리덤’ 작전의 정당성을 강조한 뒤 “중국도 이런 국제적 노력에 동참해야 한다”고 덧붙였다.
다만 해협 개방에 대한 구체적인 방법을 제시하지는 않았다. 대신 이란의 해협 봉쇄를 규탄하는 유엔 안전보장이사회의 결의안이 중국과 러시아의 반대로 무산됐다는 점을 지적했다. 앞서 양국은 유엔 결의안이 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공격은 언급하지 않은 채 이란만 비난하고 있다며 반대했다. 그는 또 오는 14~15일 예정된 미·중 정상회담에서 이란 문제가 주요 의제가 될 것이라고 전망하면서 “두 정상이 서로 깊이 존중하고 있어 양국 관계는 매우 안정적”이라고 밝혔다.
이날 베선트 장관은 유가에 대해 비교적 낙관적인 입장을 밝히며 구체적인 수치를 제시해 시장 불안을 잠재우려 했다. 현재 하루 약 800만~1000만 배럴의 원유 공급 차질이 발생하고 있지만 유조선 한 척당 200만 배럴을 싣는 점을 고려할 때 하루 4~5척만 통과해도 부족분을 충분히 메울 수 있다는 설명이다. 그러면서 “미 해군에 의해 해협이 완전히 통제되고 프로젝트 프리덤 작전으로 오늘부터 해결이 시작될 것”이라며 “대기 중인 150~200척 이상의 유조선이 풀려나면 유가는 빠르게 하락할 것”이라고 내다봤다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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