한국형 록히드마틴에 한걸음 더… 한화, KAI 경영참여 공식화
지분 5.09% 확보… 연말 8% 목표
민영화시 인수 우선권 선점 포석
글로벌 방산시장 경쟁력 강화
한화그룹이 한국항공우주산업(KAI) 지분을 5% 이상 확보하면서 경영 참여를 공식화했다. 한화의 공격적인 KAI 지분 확대는 단순 투자를 넘어 향후 KAI 민영화 시 인수 우선권을 선점하겠다는 포석으로 풀이된다. 지상방산, 항공엔진, 레이더, 우주발사체 분야 경쟁력을 갖춘 한화가 국내 유일의 완제기 개발·제작 업체이면서 우주 사업을 확장해가는 KAI마저 품을 경우 글로벌 방산시장의 ‘공룡’들과 견줄만한 ‘국가대표급’ 방산기업으로 도약할 기반을 갖출 수 있게 된다.
한화에어로스페이스는 지난 4일 KAI 주식 10만주(0.1%)를 추가 취득해 한화시스템 포함 지분율을 5.09%로 확대했다고 공시했다. 보유 목적도 ‘단순투자’에서 ‘경영참여’로 변경했다. 한화에어로스페이스는 연말까지 5000억원을 추가 투자해 지분율을 8% 이상으로 끌어올린다는 계획이다. 한화 측은 “사업 시너지와 투자 가치를 모두 고려해 지분을 확대하는 것”이라며 “향후 정부 주도의 KAI 민영화가 공론화될 경우 정부 정책 방향에 맞춰 인수 또는 통합 등 추진 여부를 검토할 계획”이라고 말했다.
KAI는 1999년 외환위기 수습 과정에서 삼성·현대·대우의 항공 사업부가 통폐합돼 만들어진 회사다. 정부 주도의 ‘빅딜’을 통해 한국의 대표적인 항공우주 체계종합업체로 자리 잡았다. 미래 핵심 전력으로 꼽히는 한국형 전투기(KF-21) 체계 개발 등 항공전력을 비롯해 한국형 발사체 총조립 등 우주 사업으로도 영역을 넓혀가고 있다. 현재 최대 주주는 한국수출입은행(26.41%)이다. 한화가 연내 8% 이상 지분 확보를 선언한 것은 민영화 논의 시작 전 민간 1위 주주 지위를 굳히겠다는 의도로 해석된다.
한화는 2015년 삼성테크윈과 삼성탈레스, 2016년 두산DST, 2023년 대우조선해양을 차례로 인수하면서 육해공 통합 방산 포트폴리오를 갖췄다. 업계에선 한화가 ‘한국형 록히드마틴’으로 가기 위한 다음 수순으로 KAI 인수에 나설 것으로 보는 시각이 많았다. 앞서 2018년 보유 중이던 KAI 지분 약 10%를 전량 매각했던 한화는 지난해 11월부터 지난 3월까지 약 9300억원을 투입해 KAI 지분 4.99% 지분을 확보했다. 지난 2월에는 첨단 항공엔진 국산화, 무인기 공동개발, 글로벌 상업 우주시장 공동진출을 위해 협력하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 지분 매집과 MOU 체결에 이은 경영 참여 선언, 연말까지 대규모 추가 투자로 이어지는 공격적 로드맵으로 KAI에 대한 영향력을 키우고 있는 것이다.
업계 관계자는 5일 “한국의 우주 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 가지려면 일단 산업 전체 규모를 키우는 전략이 필수적”이라며 “우주 사업 관련 설계·운영 전반을 주도하며 반복 발사 경험을 쌓을 수 있는 ‘내셔널 챔피언’ 기업과 산업구조를 얼마나 신속하게 만들 수 있느냐가 관건”이라고 말했다.
그러나 거대 방산 기업의 탄생이 국내 시장 독점으로 이어질 수 있다는 우려도 적지 않다. 한화는 이미 엔진·미사일·자주포·군함 분야를 장악하고 있는데, 여기에 KAI의 전투기·헬기 사업까지 더해지면 국내 주요 방산 사업을 한화가 사실상 독식하게 된다는 지적이다. 한화와 KAI의 결합 모델은 전형적인 수직결합으로 공정위 심사도 거쳐야 한다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사