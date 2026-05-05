2차 특검, 한동훈 출국금지… 韓 “무리수… 할 테면 해 보라”
대통령실 수원지검 수사개입 의혹
韓 “정치 수사… 선거개입 안돼”
윤석열정부 대통령실의 쌍방울 대북송금 수사 개입 의혹을 수사 중인 2차 종합특검이 한동훈(사진) 전 국민의힘 대표를 출국금지했다. 한 전 대표는 “특검이 무리수를 반복하고 있다”며 강하게 반발했다.
특검은 5일 “한동훈 전 법무부 장관에 대한 출국금지를 한 사실이 있다. 구체적인 사항은 말씀드릴 수 없다”고 언론에 공지했다. 한 전 대표가 페이스북에 “이재명 정권의 이른바 ‘2차 종합특검’이 저를 출국금지했다”며 출국금지 여부 조회 결과를 게시하자 특검이 사실을 인정한 것이다. 한 전 대표가 올린 출국금지 조회 결과에는 출국금지 일자가 지난달 13일로 기재돼 있고, 출국금지 기간은 5월 12일까지로 적시돼 있다. 출국금지 사유는 ‘사건수사’라고 적혀 있다.
특검은 추가 공지를 통해 “한 전 장관 출금은 ‘대통령실 수원지검 수사개입 의혹사건’과 관련해 피고발인으로 고발장이 접수됐기 때문”이라고 사유를 설명했다.
앞서 특검은 지난달 쌍방울 대북송금 사건 관련 진술회유 의혹 등을 조사하던 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)로부터 관련 사건을 이첩받은 뒤 윤석열정부 대통령실의 수사개입 정황이 확인됐다고 브리핑을 통해 밝힌 바 있다. 특검은 이를 대통령실과 검찰 간 결탁으로 의심하면서 ‘초대형 국정농단 의심 사건’으로 명명했다.
한 전 대표는 쌍방울 대북송금 사건 수사가 진행되던 윤석열정부의 초대 법무부 장관을 지냈다. 이와 관련해 한 시민단체는 윤 전 대통령과 한 전 대표, 이원석 당시 검찰총장 및 수사검사 등을 직권남용 등 혐의로 특검에 고발하기도 했다.
한 전 대표는 특검의 무리한 수사라고 반발했다. 그는 “작년 채상병 특검이 말도 안 되는 이유로 저를 출국금지하고 조사 한 번 못하고 종결하는 식의 정치 수사를 했다”며 “이번 특검도 똑같이 무리수를 반복하고 있다”고 지적했다. 이어 “이재명 공소취소를 위한 국정조사에 ‘저를 증인으로 부르라’ 해도 못 부르더니 민주당과 정치 특검들이 쇼만 거듭하고 있다”고 날을 세웠다. 부산 북갑 보궐선거에 무소속으로 출마한 한 전 대표는 “이번에도 똑같이 ‘할 테면 해 보라’는 말씀 드린다”며 “단, 선거 개입은 안 된다”고 말했다.
정현수 이형민 기자 jukebox@kmib.co.kr
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