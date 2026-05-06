적지서 소노 반란 진압한 KCC
[And 스포츠]
사상 첫 5·6위 챔프전 기선제압
75-67 첫판 승리…우승확률 71%
숀 롱 22득점·허웅 19득점 활약
KCC ‘0%의 기적’ 재현에 한걸음
프로농구 사상 첫 정규리그 5·6위 팀 간의 챔피언결정전이 막을 올렸다. ‘슈퍼팀’ 부산 KCC가 무서운 상승세를 이어가며 첫판 승리를 챙겼다.
KCC는 5일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 KBL 챔프전(7전 4승제) 1차전에서 고양 소노를 75대 67로 제압했다. 먼저 1승을 챙기면서 단숨에 유리한 고지에 올랐다. 역대 챔프전 1차전을 가져간 팀의 우승 확률은 71.4%(28회 중 20회)에 달한다.
이날 승리로 KCC는 ‘0%의 기적’ 재현에 한 걸음 더 다가섰다. KCC는 2년 전에도 정규리그 5위 팀 최초로 챔프전에 올라 우승까지 차지한 바 있다. 이번에는 6위 팀으로 한 번 더 새 역사에 도전한다. 1997년 프로농구 출범 이후 5·6위 팀이 챔프전에서 맞붙은 것도 이번이 처음이다.
봄이 돼서야 완전체를 이룬 슈퍼팀의 위력이 두드러진 경기였다. 이날 숀 롱이 22점 19리바운드로 골 밑을 압도했다. 여기에 허웅이 3점슛 4개를 포함해 19점을 몰아쳤다. 13점 5어시스트를 보탠 최준용은 “상대보다 내가 더 뛰어나다는 생각으로 경기에 임한다”며 자신감을 드러냈다. KCC는 이날 속공으로 단 1점도 내주지 않았고, 평소 문제였던 턴오버도 9개에 그쳤다.
이상민 KCC 감독은 경기가 끝난 뒤 “누가 터져주나 했는데 허웅이 제 역할을 해준 덕분에 경기를 편하게 풀어갔다”고 돌아봤다. 이어 “선수들에게 모든 면에서 한 발 더 뛰자고 했다”며 “힘들면 1~2분이라도 쉴 생각으로 사인을 달라고 했는데 2명 빼곤 사인을 보내지 않았다. 다들 책임감이 크다”고 칭찬했다.
경기 초반엔 소노가 기세를 올렸다. 하지만 KCC가 차근차근 점수를 따라붙었고, 2쿼터 들어선 앞서나가기 시작했다. 3쿼터가 승부처가 됐다. 전반에 웅크렸던 허웅이 12점을 몰아쳤다. 여기에 소노의 케빈 켐바오를 3쿼터까지 단 2점으로 묶는 데 성공했다. 그사이 점수 차는 두 자릿수로 벌어졌다. 경기 막판 소노가 켐바오를 앞세워 맞불을 놨지만 시간이 부족했다.
창단 첫 봄 농구에서 무패 행진을 달리던 소노의 기세도 한풀 꺾였다. 전반에만 턴오버가 8개가 나오면서 끌려가는 경기를 하게 된 게 뼈아팠다. 전체 슛 성공률도 35%에 그치며 KCC(45%)에 밀렸다. 손창환 소노 감독은 “슈퍼팀이 제대로 하니까 무섭다”면서 “상대보다 능력치가 부족하다는 걸 느꼈지만 방법을 찾을 것이다. 슛을 많이 놓친 것만 해결하면 대등한 경기를 할 수 있을 것 같다”고 말했다.
고양=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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