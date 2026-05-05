트럼프 “韓 작전 합류를”… 靑 “검토”

정부, ‘나무호’ 사고 원인 확인 착수

상응하는 후속 조치 취해나갈 예정

업계, ‘외부 충격’에 의한 폭발 추정

아랍에미리트(UAE) 푸자이라 석유 산업 단지가 4일(현지시간) 이란의 드론 공격을 받은 후 화염과 연기로 뒤덮여 있다. 엑스 캡처

청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 선박 탈출 작전 ‘프로젝트 프리덤’ 참여 제안을 검토 중이라고 말했다. 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 HMM 나무호의 폭발·화재 사고 원인 조사 후 후속 대응에 나설 뜻도 밝혔다.



청와대는 5일 “미 측의 호르무즈 해협 관련 제안에 대해 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 감안해 검토 중”이라며 “한·미 간 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상 교통로의 안정적 이용 문제에 대해 지속적으로 긴밀한 소통을 유지하고 있다”고 말했다.



또 “정부는 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동 이익에 부합하고 국제법상 보호되어야 할 원칙이라는 입장 아래 글로벌 해상 물류망의 조속한 안정, 회복, 정상화를 위해 여러 국제적 노력에 적극 참여해오고 있다”면서 “이러한 맥락에서 트럼프 대통령의 관련 언급을 주목하고 있다”고 설명했다.



앞서 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 트루스소셜에 “이란이 ‘프로젝트 프리덤’과 관련해 한국 화물선 등 (전쟁과) 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 이제 이 작전에 동참할 때가 된 것 같다”고 적었다.



4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 대기하던 중 폭발과 화재가 발생한 HMM 소속 화물선 ‘나무호’. 한국선급 제공

청와대는 다만 나무호의 폭발·화재 사고 원인에 대해서는 신중한 분위기다. 청와대는 강훈식 대통령 비서실장 주재로 회의를 갖고 사고 관련 대응책을 논의했다. 강유정 수석대변인은 서면 브리핑에서 “예인선을 통해 사고 선박을 항만으로 이동시켜 접안시킨 뒤 안전 검사를 시행할 예정”이라며 “선사 자체 조사와 별도로 전문가를 현지에 급파할 것”이라고 말했다. 또 “원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다”며 “해양수산부와 청해부대가 사고 선박과 원활한 소통을 유지하고 있으며, 선박과 선원들의 안전 상황을 실시간으로 파악하고 있다”고 설명했다.







해운업계에선 나무호의 폭발·화재 원인이 내부 요인보다 외부 충격에 의해 발생했을 가능성에 무게를 두고 있다. 나무호는 지난 1월 건조된 신형 선박인 데다 폭발이 선박 하단부에 있는 기관실 좌현에서 발생했기 때문이다. 다만 내부 설비 결함 가능성도 배제하긴 어렵다.



정부는 사고 원인 조사와 별개로 호르무즈 해협 인근에 정박 중인 한국 선박들에 대해 안전한 장소로 이동할 것을 지시했다



최승욱 기자, 세종=양민철 기자, 워싱턴=임성수 특파원 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 선박 탈출 작전 ‘프로젝트 프리덤’ 참여 제안을 검토 중이라고 말했다. 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 HMM 나무호의 폭발·화재 사고 원인 조사 후 후속 대응에 나설 뜻도 밝혔다.청와대는 5일 “미 측의 호르무즈 해협 관련 제안에 대해 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 감안해 검토 중”이라며 “한·미 간 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상 교통로의 안정적 이용 문제에 대해 지속적으로 긴밀한 소통을 유지하고 있다”고 말했다.또 “정부는 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동 이익에 부합하고 국제법상 보호되어야 할 원칙이라는 입장 아래 글로벌 해상 물류망의 조속한 안정, 회복, 정상화를 위해 여러 국제적 노력에 적극 참여해오고 있다”면서 “이러한 맥락에서 트럼프 대통령의 관련 언급을 주목하고 있다”고 설명했다.앞서 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 트루스소셜에 “이란이 ‘프로젝트 프리덤’과 관련해 한국 화물선 등 (전쟁과) 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 이제 이 작전에 동참할 때가 된 것 같다”고 적었다.청와대는 다만 나무호의 폭발·화재 사고 원인에 대해서는 신중한 분위기다. 청와대는 강훈식 대통령 비서실장 주재로 회의를 갖고 사고 관련 대응책을 논의했다. 강유정 수석대변인은 서면 브리핑에서 “예인선을 통해 사고 선박을 항만으로 이동시켜 접안시킨 뒤 안전 검사를 시행할 예정”이라며 “선사 자체 조사와 별도로 전문가를 현지에 급파할 것”이라고 말했다. 또 “원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다”며 “해양수산부와 청해부대가 사고 선박과 원활한 소통을 유지하고 있으며, 선박과 선원들의 안전 상황을 실시간으로 파악하고 있다”고 설명했다.청와대는 선박 폭발 사고와 관련해 “(원인이) 확인되는 대로 상응하는 후속 조치를 취해나갈 예정”이라는 입장도 냈다. 이번 사고가 이란의 폭격이나 기뢰에 의한 것일 경우 대응 조치에 나설 수 있다는 뜻으로 해석된다.해운업계에선 나무호의 폭발·화재 원인이 내부 요인보다 외부 충격에 의해 발생했을 가능성에 무게를 두고 있다. 나무호는 지난 1월 건조된 신형 선박인 데다 폭발이 선박 하단부에 있는 기관실 좌현에서 발생했기 때문이다. 다만 내부 설비 결함 가능성도 배제하긴 어렵다.정부는 사고 원인 조사와 별개로 호르무즈 해협 인근에 정박 중인 한국 선박들에 대해 안전한 장소로 이동할 것을 지시했다최승욱 기자, 세종=양민철 기자, 워싱턴=임성수 특파원 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지