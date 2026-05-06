올해 집값 오를까? 엇갈린 전문가 의견… 시장 불확실성 커진다

전문가 56% 중개사 46% “상승”

수도권·지방 양극화는 안정세 전망

KB “정부 정책이 집값 핵심 변수”

사진은 5일 서울 남산에서 내려다 본 서울시내. 연합뉴스

올해 전국 주택매매가격을 두고 부동산 전문가와 공인중개사의 전망이 엇갈리는 조사 결과가 나왔다. 부동산 전문가는 대체로 가격 상승세를 예상했지만, 체감경기에 민감한 공인중개사들은 집값 하락 가능성에 더 무게를 두는 분위기다. 정부의 고강도 규제가 이어지는 가운데 시장 불확실성이 커지고 있다는 분석이 나온다.



5일 KB금융지주 경영연구소가 발표한 ‘2026 KB 부동산 보고서’에 따르면 지난달 전국 주택매매가격 상승세를 예상한 부동산시장 전문가 비중은 56%, 공인중개사는 46%로 집계됐다. 절반이 넘는 부동산시장 전문가는 집값이 오를 것이라고 봤지만 공인중개사의 여론은 그 반대였던 셈이다.



지난 1월 상승 전망은 각각 81%, 76%로 나타났다. 대출 규제 등 정부 정책으로 시장 불확실성이 확대되자 3달만에 상승 전망 비중은 소폭 감소했다. 그럼에도 전국 집값 상승세를 전망한 부동산시장 전문가 비중은 여전히 과반 이상을 유지했고, 현장 분위기에 민감한 공인중개사들의 의견은 빠르게 돌아섰다.



지역별로도 비슷한 흐름이 나타났다. 올해 수도권 주택매매가격이 상승할 것으로 본 부동산시장 전문가는 1월 93%에서 4월 72%로 줄었고, 공인중개사는 84%에서 66%로 감소했다. 두 집단 모두 비수도권 주택매매가격이 오를 가능성은 크지 않다고 봤다.



집값 상승 요인으로는 주택 공급 부족과 공사비 상승에 따른 분양가 인상 문제가 꼽혔다. 실제 공급 물량 감소에 따른 수급 불균형은 단기간에 해소되기 어려운 구조로 평가된다. 주택경기 과열 양상을 보인 수도권의 시장 안정화 시기는 올해 하반기에서 내년 사이가 될 것으로 전망됐다. 비수도권 주택경기 회복 시점은 2028년 이후가 될 것이라는 관측이 많았다.





지난해 서울과 수도권 일부 지역을 중심으로 나타났던 집값 양극화 현상은 올해 전반적으로 안정세를 보일 것으로 예상됐다. 실제 지난해 주택 시장에서는 지역 간 온도 차가 뚜렷했다. 전국 주택매매가격은 1.0% 올라 3년 만에 반등했다. 서울 주택 가격은 7.4% 급등했고 경기 지역도 1.1% 상승했다. 반면 지방 5대 광역시는 1.4% 하락했다.



서울 안에서도 가격 편차는 컸다. 송파·강남구 등 주요 지역이 20% 넘는 상승률을 기록한 반면, 강북구 1.9%, 도봉구 0.7% 등 외곽 지역은 상승 폭이 제한적이었다. 금천구는 0.4% 하락하며 서울 내에서도 엇갈린 흐름을 보였다.



보고서는 단기간 급등했던 서울 주요 지역 아파트 가격이 조정 국면에 들어서고, 장기간 침체를 겪었던 비수도권은 제한적인 회복 흐름을 보이면서 시장 내 격차가 다소 줄어들 것으로 내다봤다.



전문가와 공인중개사 모두 올 하반기 주택시장에 영향을 줄 가장 큰 변수로는 부동산 관련 세금을 꼽았다. 다주택자 양도세 중과가 1순위로 꼽혔다. 최근 거론되고 있는 보유세율 인상과 공시가격 현실화 및 공정시장가액비율 인상 등이 그 뒤를 이었다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 전국 주택매매가격을 두고 부동산 전문가와 공인중개사의 전망이 엇갈리는 조사 결과가 나왔다. 부동산 전문가는 대체로 가격 상승세를 예상했지만, 체감경기에 민감한 공인중개사들은 집값 하락 가능성에 더 무게를 두는 분위기다. 정부의 고강도 규제가 이어지는 가운데 시장 불확실성이 커지고 있다는 분석이 나온다.5일 KB금융지주 경영연구소가 발표한 ‘2026 KB 부동산 보고서’에 따르면 지난달 전국 주택매매가격 상승세를 예상한 부동산시장 전문가 비중은 56%, 공인중개사는 46%로 집계됐다. 절반이 넘는 부동산시장 전문가는 집값이 오를 것이라고 봤지만 공인중개사의 여론은 그 반대였던 셈이다.지난 1월 상승 전망은 각각 81%, 76%로 나타났다. 대출 규제 등 정부 정책으로 시장 불확실성이 확대되자 3달만에 상승 전망 비중은 소폭 감소했다. 그럼에도 전국 집값 상승세를 전망한 부동산시장 전문가 비중은 여전히 과반 이상을 유지했고, 현장 분위기에 민감한 공인중개사들의 의견은 빠르게 돌아섰다.지역별로도 비슷한 흐름이 나타났다. 올해 수도권 주택매매가격이 상승할 것으로 본 부동산시장 전문가는 1월 93%에서 4월 72%로 줄었고, 공인중개사는 84%에서 66%로 감소했다. 두 집단 모두 비수도권 주택매매가격이 오를 가능성은 크지 않다고 봤다.집값 상승 요인으로는 주택 공급 부족과 공사비 상승에 따른 분양가 인상 문제가 꼽혔다. 실제 공급 물량 감소에 따른 수급 불균형은 단기간에 해소되기 어려운 구조로 평가된다. 주택경기 과열 양상을 보인 수도권의 시장 안정화 시기는 올해 하반기에서 내년 사이가 될 것으로 전망됐다. 비수도권 주택경기 회복 시점은 2028년 이후가 될 것이라는 관측이 많았다.지난해 서울과 수도권 일부 지역을 중심으로 나타났던 집값 양극화 현상은 올해 전반적으로 안정세를 보일 것으로 예상됐다. 실제 지난해 주택 시장에서는 지역 간 온도 차가 뚜렷했다. 전국 주택매매가격은 1.0% 올라 3년 만에 반등했다. 서울 주택 가격은 7.4% 급등했고 경기 지역도 1.1% 상승했다. 반면 지방 5대 광역시는 1.4% 하락했다.서울 안에서도 가격 편차는 컸다. 송파·강남구 등 주요 지역이 20% 넘는 상승률을 기록한 반면, 강북구 1.9%, 도봉구 0.7% 등 외곽 지역은 상승 폭이 제한적이었다. 금천구는 0.4% 하락하며 서울 내에서도 엇갈린 흐름을 보였다.보고서는 단기간 급등했던 서울 주요 지역 아파트 가격이 조정 국면에 들어서고, 장기간 침체를 겪었던 비수도권은 제한적인 회복 흐름을 보이면서 시장 내 격차가 다소 줄어들 것으로 내다봤다.전문가와 공인중개사 모두 올 하반기 주택시장에 영향을 줄 가장 큰 변수로는 부동산 관련 세금을 꼽았다. 다주택자 양도세 중과가 1순위로 꼽혔다. 최근 거론되고 있는 보유세율 인상과 공시가격 현실화 및 공정시장가액비율 인상 등이 그 뒤를 이었다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지