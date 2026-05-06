또 ‘묻지마’ 살인… 광주서 여고생, 괴한 흉기에 숨져

피의자 “사는 것이 재미 없어서…”

흉기 오래전 구매해 이용한 정황

여고생 도우려던 남학생도 피습

매년 약 40건 ‘묻지마 범죄’ 발생

경찰이 5일 흉기를 휘둘러 여고생 1명을 살인하고 또래 남학생을 다치게 한 혐의를 받는 장모(24)씨를 광주 광산구 그의 집 인근에서 긴급체포하고 있다. 장씨는 범행 직후 도주했다가 11시간 만에 잠복 중이던 경찰에 붙잡혔다. 연합뉴스

광주에서 5일 새벽 여고생 1명이 일면식도 없는 20대 남성이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 또래 남학생은 여고생을 도우려고 다가갔다가 이 남성의 흉기 공격을 받아 크게 다쳤다. 범행 직후 도주한 남성은 11시간 만에 경찰에 체포됐다.



광주 광산경찰서는 살인 및 살인미수 혐의로 장모(24)씨를 긴급체포했다. 장씨는 이날 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 또 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의도 받는다.



B군은 A양의 비명을 듣고 현장에 접근했다가 장씨 흉기에 중상을 입은 것으로 조사됐다. 장씨는 A양과 B군의 급소인 목 부위 등을 향해 공격한 것으로 알려졌다. A양은 병원으로 이송됐으나 사망했다. B군은 병원 치료를 받았으며 다행히 생명에 지장이 없는 상태다.



장씨는 범행 직후 승용차와 택시 등을 이용해 현장을 벗어났다. 경찰은 주변 CCTV 분석을 통해 그를 추적했다. 이날 오전 11시24분쯤 광산구 월계동 장씨 집 인근에서 그를 검거했다.



장씨와 A양, B군은 서로 모르는 사이인 것으로 파악됐다. 장씨는 자신의 차를 세우고 범행 대상을 찾았던 것으로 조사됐다. 장씨가 약물이나 술에 취한 정황은 확인되지 않았다. 정신질환 진단이나 치료 이력도 없는 것으로 알려졌다. 장씨는 경찰 조사에서 “사는 것이 재미 없어서 자살을 고민하다가 범행을 결심했다”고 주장했다. 또 A양이 홀로 지나가는 것을 보고 범행을 마음먹었다는 취지로 진술했다.







광주시교육청은 긴급대책회의를 열고 피해 학생 지원을 위한 대책지원반을 구성했다. A양과 B군의 학교에 각각 심리 상담 인원을 파견하고 관내 전체 학교에 야간 시간대 안전 지도를 강화해달라고 요청했다.



명확한 동기 없이 모르는 사람을 타깃으로 삼는 ‘묻지 마 범죄’ 대응을 위한 안전망을 강화해야 한다는 목소리도 커졌다. 경찰은 2022년부터 이런 범죄를 이상동기 범죄로 규정, 통계를 냈다. 이상동기 범죄는 2023년 46건, 2024년 42건, 2025년 39건 발생한 것으로 집계됐다.



광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 광주에서 5일 새벽 여고생 1명이 일면식도 없는 20대 남성이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 또래 남학생은 여고생을 도우려고 다가갔다가 이 남성의 흉기 공격을 받아 크게 다쳤다. 범행 직후 도주한 남성은 11시간 만에 경찰에 체포됐다.광주 광산경찰서는 살인 및 살인미수 혐의로 장모(24)씨를 긴급체포했다. 장씨는 이날 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 또 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의도 받는다.B군은 A양의 비명을 듣고 현장에 접근했다가 장씨 흉기에 중상을 입은 것으로 조사됐다. 장씨는 A양과 B군의 급소인 목 부위 등을 향해 공격한 것으로 알려졌다. A양은 병원으로 이송됐으나 사망했다. B군은 병원 치료를 받았으며 다행히 생명에 지장이 없는 상태다.장씨는 범행 직후 승용차와 택시 등을 이용해 현장을 벗어났다. 경찰은 주변 CCTV 분석을 통해 그를 추적했다. 이날 오전 11시24분쯤 광산구 월계동 장씨 집 인근에서 그를 검거했다.장씨와 A양, B군은 서로 모르는 사이인 것으로 파악됐다. 장씨는 자신의 차를 세우고 범행 대상을 찾았던 것으로 조사됐다. 장씨가 약물이나 술에 취한 정황은 확인되지 않았다. 정신질환 진단이나 치료 이력도 없는 것으로 알려졌다. 장씨는 경찰 조사에서 “사는 것이 재미 없어서 자살을 고민하다가 범행을 결심했다”고 주장했다. 또 A양이 홀로 지나가는 것을 보고 범행을 마음먹었다는 취지로 진술했다.장씨는 지난달 아르바이트를 그만뒀으며 최근 가족과도 연락을 끊은 것으로 알려졌다. 장씨는 범행에 사용한 흉기를 오래전 구매했으며 도주하면서 버린 것으로 조사됐다. 경찰은 장씨의 진술 신빙성을 가리고 범행 동기를 파악하기 위해 프로파일러를 투입할 예정이다. 또 사안의 중대성 등을 고려해 장씨를 구속해 수사한다는 방침이다.광주시교육청은 긴급대책회의를 열고 피해 학생 지원을 위한 대책지원반을 구성했다. A양과 B군의 학교에 각각 심리 상담 인원을 파견하고 관내 전체 학교에 야간 시간대 안전 지도를 강화해달라고 요청했다.명확한 동기 없이 모르는 사람을 타깃으로 삼는 ‘묻지 마 범죄’ 대응을 위한 안전망을 강화해야 한다는 목소리도 커졌다. 경찰은 2022년부터 이런 범죄를 이상동기 범죄로 규정, 통계를 냈다. 이상동기 범죄는 2023년 46건, 2024년 42건, 2025년 39건 발생한 것으로 집계됐다.광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지