“총파업 땐 노사 모두 설 자리 잃을 것”
삼성전자 이사회 의장, 대화 촉구 주주단체, 노조에 법적 조치 예고
삼성전자 노조의 총파업 위기감이 고조되는 상황에서 삼성전자 이사회 의장이 노사 대화를 통한 문제 해결을 촉구했다. 반도체 생산라인 가동 중단은 기업 가치를 크게 훼손하고 국가 경제에도 치명적인 타격이 될 수 있다는 점을 공론화하며 경고 메시지를 낸 것이다.
신제윤(사진) 삼성전자 이사회 의장은 5일 사내 게시판 글을 통해 임직원들에게 총파업을 비롯한 노조 리스크에 대한 우려를 밝혔다. 이사회 차원에서 이번 노사 갈등에 대해 목소리를 낸 것은 처음이다. 그는 “우선 이사회 의장으로서 막중한 책임감을 느끼며 심려를 끼쳐드려 송구하다”고 말했다. 이어 “총파업이 현실화할 경우 노사 모두가 설 자리를 잃게 될 것”이라며 강한 우려를 표했다.
신 의장은 “막대한 파업 손실과 고객 이탈로 회사의 가치가 하락할 경우 주주, 투자자, 임직원, 지역사회에 심각한 손실을 초래할 것”이라며 “수백억 달러의 수출과 수십조원의 세수가 감소하고, 환율 상승 유발로 국내총생산(GDP)이 줄어드는 등 국가 경제에도 심각한 영향을 줄 것”이라고 강조했다. 그는 “반도체 사업은 타이밍과 고객 신뢰가 핵심”이라며 “지금은 회사가 직면한 무한경쟁 속에서 지속 가능한 성장을 위해 임직원 모두가 합심하고 진정성 있는 대화로 문제를 해결해야 할 때”라고 했다.
삼성전자 주주단체는 노조를 상대로 한 법적 조치를 예고했다. 삼성전자 주주단체인 대한민국주주운동본부는 대국민 호소문에서 “노조의 전면 파업 예고는 기업 가치를 훼손하는 자해 행위”라고 주장하며 “총파업으로 회사의 핵심 자산이 훼손될 경우 파업 참여 전체 노조원들을 상대로 손해배상을 청구하겠다”고 밝혔다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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