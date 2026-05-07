푸른 물결 속 ‘보리 멍’… 싱그러운 녹색 쉼터

[And 여행] 5월 청보리밭 나들이 명소

초록 물결 속 노란 유채꽃, 학원농장



푸르른 5월에 청보리 물결은 싱그러움을 안겨준다. 보리밭 사잇길을 거닐면 도시인들에게 녹색 쉼이 찾아든다. 초록빛 청보리와 노란 유채꽃으로 뒤덮인 전북 고창 학원농장은 인생 사진 명소다.

하늘 맞닿은 보리밭 언덕, 천북 폐목장



충남 보령의 ‘천북 폐목장 청보리밭’.

메타세쿼이아 품은 청보리, 초도



전북 군산 청보리

숲속의 여유로운 휴식, 카페피어라



충남 당진의 ‘카페피어라’.