미국발 중동 리스크에 韓, 오히려 美 원유 더샀다… 3월 수입 75% 증가
美 나프타 수입 비중도 7위 → 1위
정부 “구조적 변화 논하긴 일러”
중동발 지정학적 위기가 장기화하는 상황에서 미국산 원유와 나프타에 대한 수입 의존도가 급증하고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지 수급 불안을 피하기 위해 수입선 다변화가 불가피해진 영향이다. 이 과정에서 중동 분쟁의 원인을 제공한 미국산 원유와 나프타 비중이 오히려 커지는 역설적 흐름이 나타나고 있다.
5일 한국무역협회 수출입 무역통계에 따르면 지난 3월 한국의 미국산 원유 수입액은 13억8000만 달러로 1년 전보다 75.8% 급증했다. 중동 전쟁 직전인 2월(10억6000만 달러)과 비교해도 30% 가량 확대된 규모다. 올해 1분기 전체로 보면 미국산 원유 수입액은 35억4000만 달러로, 지난해 같은 기간보다 23.4% 증가했다. 지난달 수입액 통계는 아직 확정되지 않았지만 최근 국내 정유사들이 비(非)중동산 원유 도입을 빠르게 늘리고 있는 만큼 미국산 원유 수입도 추가로 확대됐을 가능성이 크다.
국내 정유사들은 그동안 원유 수입의 70% 이상을 중동산에 의존해왔다. 그러나 호르무즈 해협이 막히면서 비싼 운송비를 치르더라도 미국 서부텍사스산원유(WTI)를 도입할 수밖에 없는 상황이 됐다. 미국 CNBC는 중동 전쟁 이후 미국산 원유 수출이 지난달 하루 평균 520만 배럴로 사상 최대치를 기록했다고 보도했다. 전쟁 이전인 지난 2월(390만 배럴)보다 33% 증가한 규모다.
‘석유화학의 쌀’로 불리는 나프타 시장에서도 미국산 비중이 급격히 커졌다. 중동 전쟁 전까지만 해도 미국은 한국의 나프타 수입국 7위에 그쳤다. 그러나 최근 들어서는 전체 도입량의 24.7%까지 늘어나며 한국의 최대 수입국이 됐다.
전쟁 이전에는 아랍에미리트(23.5%), 알제리(15.6%), 카타르(12.6%) 등 중동·아프리카 국가가 1~3위를 차지했지만, 현재는 미국에 이어 인도(23.2%), 알제리(14.5%) 순으로 재편됐다. 정부는 미국 등 제3국 도입 물량이 늘면서 나프타 공급량이 예년의 85~90% 수준까지 회복될 것으로 보고 있다.
미국산 원유·나프타 수입 확대에는 정부의 정책적 지원도 영향을 미쳤다. 정부는 추가경정예산 6744억원을 투입해 지난 4월부터 미국 등 비중동 지역에서 나프타와 액화석유가스(LPG) 등을 들여올 때 발생하는 수입 단가 차액의 절반을 지원하고 있다. 정유사가 확보한 미국산 경질유를 정부가 보유한 중동산 중질유로 맞교환하는 ‘비축유 스와프’ 제도를 최대 7월까지 연장하는 방안도 검토 중이다.
다만 중동 전쟁이 끝난 뒤에도 미국산 원유·나프타 의존 현상이 이어질지는 미지수다. 호르무즈 해협 봉쇄가 해소돼 수급 환경이 전쟁 이전으로 회복될 경우 가격 경쟁력에서 앞서는 중동산 중질유 비중이 다시 커질 수 있다. 정부 관계자는 “나프타도 가격에 매우 민감한 상품”이라며 “에너지 수입의 구조적 변화 여부를 논하기는 아직 이르다”고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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