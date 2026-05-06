모디 총리, ‘야당 텃밭’ 주 의회 선거 압승… 3기 국정 탄력
서벵골주서 206석 확보
나렌드라 모디(사진) 인도 총리가 이끄는 집권 여당이 핵심 주(州) 선거에서 잇따라 승기를 굳히고 있다. 특히 야당 텃밭인 서벵골주에서 사상 첫 승리가 유력해 세 번째 임기 중반에 접어든 모디 총리가 차기 총선을 앞두고 정치적 입지를 크게 강화했다는 평가가 나온다.
AP통신과 인도 매체 이코노믹타임스는 5일(현지시간) 서벵골 주의회 선거 에서 인도국민당(BJP)이 전체 294석 가운데 206석을 확보하며 압승을 거뒀다고 전했다. 현 집권당 트리나물콩그레스(TMC)는 2021년 선거에서 213석의 압승을 거둔 것과 달리 이번에는 80석을 얻는 데 그쳤다.
인도는 지난달부터 서벵골·아삼·케랄라·타밀나두 4개 주와 연방직할지 푸두체리에서 주의회 선거를 치렀으며 지난 4일부터 개표에 돌입했다.
서벵골주는 모디 총리의 정적인 마마타 바네르지가 2011년부터 주총리를 맡아온 지역으로, BJP는 지금까지 한 번도 이곳에서 집권한 적이 없다. 모디 총리는 엑스(옛 트위터)에 “기록적인 서벵골주 승리는 국민의 승리”라고 밝혔다.
BJP는 동부 아삼주에서도 전체 126석 중 82석을 확보해 압도적 과반을 차지하며 세 차례 연속 집권에 성공했다. 2024년 총선에서 단독 과반 확보에 실패했던 모디 총리는 이번 선거를 발판으로 2029년 총선에서 사상 첫 4연임에 도전할 것으로 보인다.
케랄라주에서는 전체 140석 가운데 야당인 인도국민회의(INC)가 62석을 확보했다. 타밀나두주에서는 영화배우 출신 정치인 조지프 비자이가 이끄는 타밀라가 베트리 카자감(TVK)이 전체 234석 중 108석을 확보하며 제1당으로 등극했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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