인화물질 없는 기관실 좌현서 불… 피격·기뢰 사고 등 가능성

나무호 폭발 사태 전말

한국인 6명 외국인 선원 18명 탑승

이산화탄소 방출 4시간 만에 진화

선박 결함 없고 화학물질 안 실어

이란 직접 공격 가능성 배제 못해



호르무즈 해협 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박해 있던 HMM 선박 나무(NAMU)호에서 외부 충격에 의한 폭발음이 울린 건 지난 4일 오후 8시40분쯤(한국시간)이다. 배 안엔 한국인 6명과 외국 국적 선원 18명이 탑승 중이었다. 폭발이 일어난 기관실 좌현에서 화재가 발생했다. 선원들은 즉각 이산화탄소를 방출해 4시간 만에 불을 껐다. 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다. HMM은 “승무원 안전이 최우선”이라며 “하선을 원할 경우 즉시 조치할 것”이라고 했다. 아직 하선을 원하는 선원은 없는 것으로 파악된다. 해양경찰청은 사고 직후인 오후 9시쯤 UAE·쿠웨이트·사우디아라비아·카타르·오만 등 인접 5개국에 긴급 상황을 전파하고 구조 협력 등을 요청했다. 정부는 사고 선박을 인근 두바이항으로 옮겨 정비 등을 진행한 뒤 구체적인 사고 원인을 파악할 계획이다.



사고 원인으로 다양한 가능성이 제기된다. 일단 선박 자체 결함에 의한 사고 가능성은 크지 않다는 게 중론이다. 배엔 화학물질이 실려 있지 않았다. 폭발이 일어난 기관실 좌현은 오일탱크가 있는 곳도 아니었다.



일단 이란의 공격 가능성을 배제할 수 없다. 이번 사고는 미국이 호르무즈 해협 장기체류 선박을 구출하는 작전인 ‘프로젝트 프리덤’ 개시 직후 발생했다. 이 작전에 반발한 이란의 물리적 대응 수위가 높아진 상황에서 발생한 폭발이라 피격 가능성이 거론된다. 실제로 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “이란이 프로젝트 프리덤 작전과 관련해 한국 화물선을 포함해 (전쟁과) 무관한 국가를 공격했다”는 취지의 글을 적었다. 이란은 트럼프 대통령의 주장에 대해 특별한 입장을 내지 않고 있다.



다만 이란이 한국 선박을 공격할 명분이 부족하다는 주장도 있다. 나무호 인근엔 호르무즈 해협에 장기간 발 묶인 선박 수백척이 있었다는 점도 이 같은 주장에 힘을 싣는다. 특히 한국정부는 중동 사태 발발 후 전 세계에서 유일하게 이란에 특사를 보냈다. 이란도 이런 한국의 중동 외교를 높게 평가하는 분위기였다. 한 외교·안보 관계자는 “타깃으로 한국을 지목한 거라면 그야말로 미국 동맹에 대한 보복”이라며 “과도한 조치라는 비난을 피하기 어려울 것”이라고 말했다.



이런 맥락에서 미국과 이란의 무력 공방 과정에서 발생한 우발적 사고 가능성도 제기된다. 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 프로젝트 프리덤 작전 개시 후 이란이 발사한 순항미사일과 드론을 요격하고 소형 보트 6척을 파괴했다고 밝혔다. 반면 이란 현지 언론은 이란군이 발사한 미사일에 미군 함정이 퇴각했다고 보도했다. 프로젝트 프리덤 작전 이후 두 국가의 무력 공방이 심화하고 있다고 해석할 수 있는 대목이다. 이란은 미국의 핵심 동맹국인 UAE에 수차례 드론 공격을 감행했고, UAE는 ‘천궁’을 비롯한 요격미사일로 이를 방어했었다. 이 과정에서 격추된 이란의 드론 잔해나 수중에 떠다니던 기뢰가 나무호에 타격을 입혔다는 의견도 있다. 외교·안보 관계자는 “이란이 직접 공격했다면 선박이 침몰했을 것”이라며 “선원들의 자체 진화가 가능한 수준의 화재라면 보복성 공격으로 보긴 힘들다”고 분석했다.







이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 호르무즈 해협 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박해 있던 HMM 선박 나무(NAMU)호에서 외부 충격에 의한 폭발음이 울린 건 지난 4일 오후 8시40분쯤(한국시간)이다. 배 안엔 한국인 6명과 외국 국적 선원 18명이 탑승 중이었다. 폭발이 일어난 기관실 좌현에서 화재가 발생했다. 선원들은 즉각 이산화탄소를 방출해 4시간 만에 불을 껐다. 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다. HMM은 “승무원 안전이 최우선”이라며 “하선을 원할 경우 즉시 조치할 것”이라고 했다. 아직 하선을 원하는 선원은 없는 것으로 파악된다. 해양경찰청은 사고 직후인 오후 9시쯤 UAE·쿠웨이트·사우디아라비아·카타르·오만 등 인접 5개국에 긴급 상황을 전파하고 구조 협력 등을 요청했다. 정부는 사고 선박을 인근 두바이항으로 옮겨 정비 등을 진행한 뒤 구체적인 사고 원인을 파악할 계획이다.사고 원인으로 다양한 가능성이 제기된다. 일단 선박 자체 결함에 의한 사고 가능성은 크지 않다는 게 중론이다. 배엔 화학물질이 실려 있지 않았다. 폭발이 일어난 기관실 좌현은 오일탱크가 있는 곳도 아니었다.일단 이란의 공격 가능성을 배제할 수 없다. 이번 사고는 미국이 호르무즈 해협 장기체류 선박을 구출하는 작전인 ‘프로젝트 프리덤’ 개시 직후 발생했다. 이 작전에 반발한 이란의 물리적 대응 수위가 높아진 상황에서 발생한 폭발이라 피격 가능성이 거론된다. 실제로 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “이란이 프로젝트 프리덤 작전과 관련해 한국 화물선을 포함해 (전쟁과) 무관한 국가를 공격했다”는 취지의 글을 적었다. 이란은 트럼프 대통령의 주장에 대해 특별한 입장을 내지 않고 있다.다만 이란이 한국 선박을 공격할 명분이 부족하다는 주장도 있다. 나무호 인근엔 호르무즈 해협에 장기간 발 묶인 선박 수백척이 있었다는 점도 이 같은 주장에 힘을 싣는다. 특히 한국정부는 중동 사태 발발 후 전 세계에서 유일하게 이란에 특사를 보냈다. 이란도 이런 한국의 중동 외교를 높게 평가하는 분위기였다. 한 외교·안보 관계자는 “타깃으로 한국을 지목한 거라면 그야말로 미국 동맹에 대한 보복”이라며 “과도한 조치라는 비난을 피하기 어려울 것”이라고 말했다.이런 맥락에서 미국과 이란의 무력 공방 과정에서 발생한 우발적 사고 가능성도 제기된다. 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 프로젝트 프리덤 작전 개시 후 이란이 발사한 순항미사일과 드론을 요격하고 소형 보트 6척을 파괴했다고 밝혔다. 반면 이란 현지 언론은 이란군이 발사한 미사일에 미군 함정이 퇴각했다고 보도했다. 프로젝트 프리덤 작전 이후 두 국가의 무력 공방이 심화하고 있다고 해석할 수 있는 대목이다. 이란은 미국의 핵심 동맹국인 UAE에 수차례 드론 공격을 감행했고, UAE는 ‘천궁’을 비롯한 요격미사일로 이를 방어했었다. 이 과정에서 격추된 이란의 드론 잔해나 수중에 떠다니던 기뢰가 나무호에 타격을 입혔다는 의견도 있다. 외교·안보 관계자는 “이란이 직접 공격했다면 선박이 침몰했을 것”이라며 “선원들의 자체 진화가 가능한 수준의 화재라면 보복성 공격으로 보긴 힘들다”고 분석했다.해양수산부 집계에 따르면 현재 호르무즈 해협에는 한국 선박 26척에 한국인 선원 123명이 승선해 있다. 외국 국적 선박에 탑승한 한국인 37명을 포함하면 총 160명이 해협에 발이 묶였다. 이 선박들은 대부분 인근 카타르 방향 수역으로 긴급 대피 중이다. 이란혁명수비대는 선박을 향해 계속해서 경고 방송을 했었다. 사고 이후 이동하는 선박들에 대해 특별한 제재를 가하진 않고 있는 것으로 알려졌다. 정부는 “중동 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 내측에 정박 중인 우리 선박 26척과 일 단위로 연락을 지속하고 있으며 안전 확보와 필요한 지원에도 만전을 기하고 있다”고 밝혔다.이용상 기자 sotong203@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지