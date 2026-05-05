측근 급파하고 수송기 띄운 美… 미·중 정상회담 준비 ‘본격화’
백악관 “김정은과 회담 계획 無”
미군 수송기가 베이징에 추가로 도착하고 도널드 트럼프 대통령의 측근이 중국을 찾는 등 미·중 정상회담 준비가 본격화하고 있다.
5일 홍콩 명보 등에 따르면 따르면 미 공군 C-17 수송기가 지난 1일 베이징 서우두 공항에 착륙한 데 이어 2일과 3일에도 같은 기종 수송기 3대가 도착했다. 중국 소셜미디어에는 베이징 상공을 비행하는 미군 수송기의 영상과 사진이 올라왔다. 미·중 양국 정부는 공식 입장을 내놓지 않았지만, 중화권 매체들은 정상회담 준비에 필요한 물자와 인력을 수송한 것으로 추정한다. 미국 대통령이 해외를 방문할 때는 대통령 전용 방탄차 ‘비스트’와 통신·경호 장비 등을 수송기로 미리 이송한다.
미국 측은 트럼프 대통령이 오는 14∼15일 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 정상회담을 한다고 밝혔지만, 중국은 아직 공식 확인하지 않은 상태다.
펑파이신문은 트럼프 대통령의 측근인 스티브 데인스 상원의원이 이끄는 미 의회 초당적 대표단이 지난 1일부터 베이징과 상하이를 잇따라 방문해 경제·무역 협력과 기술 문제를 중점 논의했다고 보도했다. 상원 외교위원회 소속인 데인스 의원은 트럼프 1기 행정부 때도 양국 간 비공식 소통 창구 역할을 했다.
중국 인민대 국제관계학원 댜오다밍 교수는 “미국 고위층의 방중 가능성이 거론되는 시점에 양측이 사전에 입장을 교환함으로써 고위급 상호작용에 긍정적 분위기를 조성할 수 있다”고 평가했다.
미 백악관은 4일(현지시간) 트럼프 대통령이 이번 중국 방문에서 김정은 북한 국무위원장을 만나는 일정이 현재로선 계획돼 있지 않다고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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