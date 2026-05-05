靑 교통정리에 與 “특검법 지선 이후로”
민주,모처럼 단일대오 파장 수습
험지·경합지 후보들 안도의 한숨
더불어민주당 지도부가 조작기소 특검법에 대한 청와대의 ‘교통정리’ 이후 서둘러 파장 수습에 나서는 모양새다. 그간 공천과 각종 현안을 두고 충돌이 이어졌던 최고위원회의는 특검법을 6·3 지방선거 이후로 추진하자는 데 의견을 모았다.
민주당은 지난 4일 밤 국회 본관에서 비공개 최고위원회의를 열고 특검법 처리와 관련 논의를 진행했다. 복수의 최고위 참석자에 따르면 민주당은 특검법에 대한 당의 입장을 6일 원내대표 선거를 위한 의원총회에서 정리하기로 했다. 한 최고위 참석자는 5일 국민일보에 “(청와대 브리핑이) 사실상 지선 이후에 추진하라는 메시지인 만큼 절차에 맞게 정리하자고 결론 내렸다”고 말했다. 정청래(사진) 대표도 이날 경기도 동두천 큰시장 유세 후 기자들과 만나 “국민, 당원, 의원 총의를 모아 가장 좋은 선택을 하겠다”고 말했다.
조국혁신당과의 합당 추진, 이원택 전북지사 후보의 식사비 대납 의혹, 손훈모 순천시장 후보의 불법 정치자금 의혹 등 현안에서 갈등을 빚었던 지도부 인사들도 전날 최고위에선 별다른 의견을 내지 않았다고 한다. 다른 최고위 참석자는 “당분간은 청와대 입장과 같은 메시지로 통일하기로 했다. 이견을 내는 목소리는 없었다”고 전했다.
특검법 발의를 주도한 국회 ‘윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 소속 의원들도 청와대 지침에 보폭을 맞춘다는 입장이다. 국조특위 소속 한 의원은 통화에서 “특검법 관련 사안은 지선 이후에 진행될 것”이라며 “당분간 시끄러울 일은 없을 것”이라고 말했다.
다만 야권에서 반발하는 특검법상 ‘공소유지권’과 관련해선 “법사위 논의 과정에서 일부 내용은 바뀔 수 있지만 공소취소 부분은 큰 틀에서 유지될 가능성이 크다”고 말했다. 또 “법사위도 원구성이 바뀔 수 있는 만큼 국민 의견을 듣는 자리를 마련할지 검토 중”이라고 설명했다.
험지 및 경합 지역 주자들도 특검법 속도 조절에 일단 안도의 한숨을 내쉬었다. 김부겸 민주당 대구시장 후보 측 관계자는 국민일보에 “원래대로면 7일 예정된 본회의에서 국민의힘이 필리버스터로 특검법을 반대하며 이슈를 키웠을 텐데, 청와대의 정리로 불이 꺼졌다”고 말했다. 이광재 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보도 라디오에서 “이재명 대통령이 잘 판단했다고 본다”며 “선거 시기에는 국민의 뜻과 함께 가야 하는 것이기 때문에 당의 합리적 판단이 필요하다”고 말했다.
한웅희 윤예솔 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사