스쿨존 어린이 교통사고 전년比 1.8배 급증
“가변형 속도제한 도입 등이 원인”
정부, 안전 인프라 투자 확대 방침
어린이보호구역(스쿨존)에서 지난해 발생한 어린이 교통사고가 전년 대비 1.8배 증가한 것으로 나타났다. 사고 증가의 원인으로는 스쿨존 내 운행 속도를 시속 30㎞에서 시속 50㎞까지 높인 가변형 속도제한 제도가 꼽힌다.
행정안전부 관계자는 5일 “스쿨존 내 어린이 교통사고 증가 원인을 경찰청 등 관계기관과 합동으로 분석할 방침”이라고 말했다. 이어 “분석 결과를 바탕으로 어떤 대책을 수립할지 구체적으로 살펴볼 예정”이라고 설명했다.
경찰청에 따르면 지난해 스쿨존 내 어린이 교통사고는 927건으로 집계됐다. 2023년 486건, 2024년 526건과 비교해 각각 441건, 401건 많았다. 부상자는 지난해 1013명이었다. 2023년 523명, 2024년 556명보다 각각 490명, 457명 늘었다. 사망자는 2023년 2명, 2024년 2명, 지난해 1명으로 감소 추세다.
정부는 사고 증가 원인을 명확히 밝힐 수 있는 단계는 아니라고 본다. 다만 2023년 8월 도입된 가변형 속도제한 제도가 원인으로 작용했을 것이라는 분석이 나온다. 가변형 속도제한은 스쿨존 제한 속도를 등하교 시간대에 시속 30㎞로, 그 외 시간대에 시속 40~50㎞로 나눠 운영하는 제도다. 속도 제한이 완화되면서 사고 건수가 많아졌을 가능성이 있다는 얘기다. 이 제도는 서울 광운초, 인천 부원초 등 학교 8곳에서 처음 시행됐다. 점차 확대돼 70곳에서 현재 운영되고 있다.
CCTV 증가도 원인으로 언급된다. 감시 체계가 고도화되면서 그동안 적발되지 않았던 가벼운 사고들이 통계에 잡히고 있을 가능성이 있다는 것이다.
정부는 스쿨존 안전을 지속해서 강화한다는 방침이다. 행안부는 지난 3월부터 재난안전 특별교부세 146억원을 투입해 스쿨존 44곳에 보도를 설치하는 사업을 진행 중이다. 104곳에는 방호 울타리 등 교통안전 시설물을 보강하고 있다. 행안부는 올 하반기에도 학교를 대상으로 수요 조사를 진행해 스쿨존 내 안전 인프라 투자를 확대할 계획이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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