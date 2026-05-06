[금융뒷담] 한은 부총재 “금리 인상” 언급에 김광두 “쉽게 말해도 되나”
유상대 한국은행 부총재가 최근 기준금리 인상 가능성을 언급한 것을 두고 경제계 원로인 김광두 전 국민경제자문회의 부의장이 공개 비판에 나섰다. 오는 28일 기준금리를 결정하는 금융통화위원회를 앞두고 한은 고위 인사가 금리 인상 가능성을 직접 거론하는 것은 시장에 불필요한 충격을 줄 수 있다는 취지다.
김 전 부의장은 5일 사회관계망서비스(SNS)에 “한은 부총재가 해외에서 금리 인상 가능성을 언급했다. 이런 말을 이렇게 쉽게 해도 되는 것인가”라고 적었다. 그는 “금리는 복합적 고려에 의해 결정되고 파급 효과도 다각적이기 때문에 한은 관계자들은 매우 조심스럽게 접근해왔다”고 했다.
김 전 부의장은 국민일보와의 통화에서도 “나도 금통위원을 했었지만 금리에 대해선 최대한 신중히 접근하는 게 맞다”며 “시장에 어떤 영향을 줄 지 모르기 때문”이라고 강조했다. 이어 “만약 유 부총재가 신현송 총재와 사전에 교감한 뒤 내놓은 발언이라면 더 큰 문제”라고 지적했다.
앞서 유 부총재는 지난 3일(현지시간) 아시아개발은행 연차총회 참석차 우즈베키스탄을 방문한 자리에서 기자들과 만나 “금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다”고 밝혔다. 이후 서울 채권시장에선 국고채 금리가 일제히 상승했다. 시장은 유 부총재의 발언을 향후 통화정책 방향을 시사하는 신호로 받아들이는 모습이다.
실제 중앙은행 고위 인사의 금리 관련 발언은 파장이 작지 않다. 기준금리는 가계대출 금리와 기업 자금조달 비용, 채권금리, 환율, 주식시장 등에 영향을 미치는 핵심 정책 변수다. 그만큼 실제 금리 조정이 이뤄지지 않더라도 인상 가능성이 언급되는 것만으로 시장 가격은 먼저 움직일 수 있다.
한 금융권 관계자는 “중앙은행 인사의 발언은 아무리 개인적 발언도 정책 신호로 비춰질 수 밖에 없다”며 “특히 금통위를 앞둔 시점에는 발언의 수위와 시점을 더 신중하게 관리할 필요가 있다”고 말했다. 유 부총재는 5일 국민일보에 보낸 문자메시지에서 “금통위원으로서 필요한 커뮤니케이션을 한 것뿐”이라고 밝혔다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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