중동 리스크가 되살린 발주 사이클… K조선, 신규 수요에 1분기 수주 54%↑
글로벌 발주·수주량 40% 증가
공급망·에너지 수요 변화 배경
중동발(發) 지정학적 리스크가 글로벌 조선 업황의 상승세를 견인하고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 우회 항로가 늘어나면서 선복량 부족 사태가 벌어지고 에너지 수입국들이 공급망 다변화를 추진하면서 선박을 선점하려는 선주들의 발주가 잇따르고 있어서다. 국내 조선업계에도 호재로 작용하는 모습이다.
5일 영국 조선해운시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면 올해 1분기 전 세계 발주 및 수주는 1758만CGT(표준선 환산톤수·554척)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 1253만CGT(554척) 대비 40% 증가한 수준이다. 지난 3월 전 세계 선박 발주량은 전년 동기 대비 31% 증가한 406만CGT(135척)를 기록했다.
한동안 주춤했던 선박 발주량이 다시 회복세에 접어든 양상이다. 조선업계는 2021~2023년 대규모 발주가 이어지면서 초호황기를 누렸다. 하지만 신규 선박들이 잇따라 현장에 인도되면서 가팔랐던 발주 사이클이 꺾이기 시작했고, ‘발주 절벽’ 우려까지 나왔다. 실제 지난해 연간 발주 및 수주는 5643만CGT(2036척)으로 2024년의 7678만CGT(3235척) 대비 27% 감소했다.
올해의 반등 요인으로는 중동 전쟁 여파로 촉발된 글로벌 해상 공급망 재편과 에너지 운송 수요의 변화가 꼽힌다. 글로벌 원유 물동량의 약 20%가 지나가는 호르무즈해협이 막히자 액화천연가스(LNG) 운반선과 유조선에 대한 수요가 늘고 있다. 또 아프리카 희망봉 등으로 항로를 우회하게 되면서 운송에 걸리는 시간과 거리가 늘어나게 되자 선박 공급 부족에 직면한 글로벌 선사들이 신규 발주에 나서는 것이다.
이 같은 흐름 속에 국내 조선사들도 올해 1분기 전년 동기 대비보다 54% 증가한 357만CGT(85척)를 수주했다. 글로벌 점유율 20% 수준이다. 수주 잔량은 3월말 기준 3635만CGT를 기록했다.
회사별로 보면 HD한국조선해양은 1분기 수주액 63억9000만달러를 기록했다. 지난해 1분기 20억6000만 달러보다 210% 가량 급증했다. 특히 LNG 운반선과 대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박이 절반을 차지한다. 한화오션도 같은 기간 28억4000만달러 규모의 수주 실적을 올렸다. 삼성중공업은 1분기 LNG 운반선 6척, 에탄운반선(VLEC) 2척, 컨테이너선 2척, 해양생산설비 1기 등 약 31억 달러를 수주하며 목표치를 빠르게 채워나가고 있다.
업계는 당분간 이러한 흐름이 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 지난 4일에도 HD한국조선해양 한화오션 삼성중공업 등 ‘빅3’가 초대형 가스운반선과 LNG 인프라 설비 등을 중심으로 하루새 약 1조5000억원의 수주고를 올렸다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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