간판 걸그룹 줄줄이 컴백… 아이오아이 재결합까지
‘신예’ 베몬 이어 엔믹스·있지 출격
르세라핌·에스파는 정규 2집 대결
5월 가요계는 ‘걸그룹의 달’이다. 4세대를 대표하는 그룹들인 있지, 에스파, 르세라핌, 엔믹스가 나란히 출격을 예고한 가운데 10년 만에 재결합한 아이오아이(사진)까지 가세하며 역대급 컴백 대전이 펼쳐질 전망이다.
지난 4일 ‘괴물 신예’ 베이비몬스터와 ‘국민 걸그룹’ 아이오아이가 동시에 포문을 열었다. 베이비몬스터의 미니 3집 ‘춤(CHOOM)’은 발매 직후 아이튠즈 앨범 차트 15개 지역 1위와 월드와이드 차트 정상에 올랐고, 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 1위와 함께 조회수 1400만 뷰를 돌파하며 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’에 이름을 올렸다.
같은 날 선공개곡 ‘웃으며 안녕’을 발표한 아이오아이는 오는 19일 미니 3집 ‘아이오아이: 루프’를 정식 발매하며 팬들의 오랜 기다림에 화답할 예정이다.
JYP엔터테인먼트는 걸그룹 두 팀을 연달아 출격시킨다. 11일 컴백하는 엔믹스는 전작 ‘블루 밸런타인’으로 다진 흥행 기세를 미니 5집 ‘헤비 세레나데’로 이어간다. 18일에는 있지가 멤버 전원의 솔로곡이 포함된 미니 12집 ‘모토’를 발매한다.
글로벌 차트를 휩쓸고 있는 르세라핌과 에스파도 각각 두 번째 정규 앨범을 들고 나와 승부를 펼친다. 르세라핌은 22일 정규 2집 ‘퓨어플로우 파트 원’을 통해 한층 성숙해진 서사를 그려낸다. 르세라핌은 지난해 10월 발매한 싱글 ‘스파게티’로 미국 빌보드 ‘핫 100’ 50위 등 자체 최고 기록을 세웠다.
29일에는 에스파가 정규 2집 ‘레모네이드’를 내놓는다. 정규 1집 ‘아마겟돈’으로 멜론 99일 1위라는 대기록을 쓰고 ‘빌보드 위민 인 뮤직 2025’에서 올해의 그룹상을 수상한 에스파가 어떤 변신을 선보일지 주목된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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