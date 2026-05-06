충북도, ‘스마트팜 보급·확산’ 팔걷어

기존 시설에 업사이클링 20곳

임대형도 올해 17곳으로 확대



충북도는 농업인 부담을 덜어주는 충북형 스마트팜 보급사업을 추진한다고 5일 밝혔다.



도는 40억원을 들여 충북형 스마트팜을 도내 20곳에 조성할 계획이다. 이 사업은 수십억원을 들여 새로운 유리온실과 완전 자동화 시설을 도입하는 대신 기존 비닐하우스 등을 ‘업사이클링’하는 게 핵심이다. 도는 기존 농업시설을 활용해 베드시설·양액시설 등 필수 스마트 기술을 적용, 초기 투자 부담을 덜어준다는 구상이다.



도는 청년농업인과 귀농인 등이 농촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 임대형 스마트팜도 모두 1508억원을 투입해 올해 안에 17곳으로 확대한다는 계획이다. 현재까지 8곳을 완료했고 추가로 9곳도 올해 말까지 완료한다는 방침이다.



도는 임대형 스마트팜이 초기 시설투자 부담을 덜어 청년층의 농촌 유입을 촉진하고 안정적인 정착 기반을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.



인구감소지역의 청년농업인을 대상으로 스마트팜 창업 지원도 추진한다. 대상은 지방소멸대응기금이 투입되는 인구감소 지역인 제천시, 보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군, 단양군 6곳이다.







도 관계자는 “창업을 준비해 온 청년농업인들이 안정적인 스마트팜 구축 기회를 적극 활용할 수 있도록 지원에 나서겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 172 응원 하기 충북 소식을 전합니다 충북도는 농업인 부담을 덜어주는 충북형 스마트팜 보급사업을 추진한다고 5일 밝혔다.도는 40억원을 들여 충북형 스마트팜을 도내 20곳에 조성할 계획이다. 이 사업은 수십억원을 들여 새로운 유리온실과 완전 자동화 시설을 도입하는 대신 기존 비닐하우스 등을 ‘업사이클링’하는 게 핵심이다. 도는 기존 농업시설을 활용해 베드시설·양액시설 등 필수 스마트 기술을 적용, 초기 투자 부담을 덜어준다는 구상이다.도는 청년농업인과 귀농인 등이 농촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 임대형 스마트팜도 모두 1508억원을 투입해 올해 안에 17곳으로 확대한다는 계획이다. 현재까지 8곳을 완료했고 추가로 9곳도 올해 말까지 완료한다는 방침이다.도는 임대형 스마트팜이 초기 시설투자 부담을 덜어 청년층의 농촌 유입을 촉진하고 안정적인 정착 기반을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.인구감소지역의 청년농업인을 대상으로 스마트팜 창업 지원도 추진한다. 대상은 지방소멸대응기금이 투입되는 인구감소 지역인 제천시, 보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군, 단양군 6곳이다.도는 오는 6월 30일까지 공모를 통해 청년농업인 3명을 선정하고 경영 주체로 성장할 수 있도록 스마트팜 온실, ICT융복합시설, 관수시설, 공기열 냉난방시설 등 최첨단 스마트팜 시설 구축을 돕는다. 최종 사업 대상자로 선정되면 시설채소 및 화훼 재배를 위한 스마트팜 신축 비용 4억5000만원 중 자부담 30%를 제외한 나머지(3억1500만원)를 지원한다.도 관계자는 “창업을 준비해 온 청년농업인들이 안정적인 스마트팜 구축 기회를 적극 활용할 수 있도록 지원에 나서겠다”고 말했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지