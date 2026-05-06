신고전주의 역사화 상징 ‘호라티우스 형제의 맹세’ 서울 상륙
톨레도미술관 소장품 52점 전시
계몽주의가 퍼지고 애국주의의 열정이 고조되던 1784년, 프랑스 화가 자크 루이 다비드(1748∼1825)는 ‘호라티우스 형제의 맹세’를 그렸다. 로마 건국 시대, 로마 가문과 알바 가문은 지긋지긋한 전쟁을 종식하기 위해 양쪽에서 3인의 전사를 내서 승부를 결정짓기로 했다. 다비드는 출정 전 호라티우스가의 아들들이 아버지 앞에서 조국을 위해 목숨을 걸고 싸우겠다며 승리를 맹세하는 장면을 르네상스 고전주의 양식을 가져와 조각처럼 선명한 묘사, 장중하고 엄숙한 색채, 수직과 수평의 이성적 구도로 표현했다. 당시 성행하던 감각적이고 장식적이던 로코코 양식과는 전혀 다른 그림이었다.
신고전주의 역사화의 상징 같은 이 그림이 서울에 왔다. 영등포구 더현대 서울 ‘알트1’ 전시실에서 한창 진행 중인 ‘렘브란트에서 고야까지: 톨레도미술관 명작전’에서다.
신고전주의를 명쾌하게 보여주는 대형 걸작 ‘호라티우스 형제의 맹세’(330×425㎝) 원작은 프랑스 파리 루브르박물관에 소장돼 있다. 이번에 온 미국 오하이오주 톨레도미술관 소장품은 이후 1786년 다비드가 보드뢰유 백작의 요청에 따라 다시 제작한 것이다.
전시에서는 이 작품을 비롯한 톨레도미술관 소장품 52점을 통해 서양 미술사의 흐름을 한눈에 볼 수 있다. 17세기 바로크 거장 렘브란트 판 레인의 ‘깃털 모자를 쓴 청년’, 18세기 섬세하고 감각적인 로코코 회화의 대가 장 오노레 프라고나르의 ‘까막잡기 놀이’ 등이 나와 유럽 초상화와 역사화의 진수를 확인할 수 있다. 또한 르네상스 매너리즘의 우아함을 보여주는 프란체스코 살비아티의 ‘성가족과 세례 요한’, 극적인 영적 표현의 걸작으로 꼽히는 엘 그레코의 ‘겟세마네의 기도’도 볼 수 있다. 7월 4일까지.
손영옥 미술전문기자
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