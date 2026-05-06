[이도경의 에듀 서치] 교육감 선거에 노이즈 마케팅으로 소비된 ‘장관직’

최교진, 임전수 예비후보와 손하트
장관이 캠프 찾는 나쁜 선례 만들어
최 “개인 자격으로 참석… 논란에 유감”
비교육적·비민주적 선거 매 회 반복
장관이 캠프 찾는 나쁜 선례 만들어
최 “개인 자격으로 참석… 논란에 유감”
비교육적·비민주적 선거 매 회 반복
위 사진 한 장이 교육감 선거의 현주소를 말해줍니다. 때로는 사진 한 장이 백 마디 말보다 현재 벌어지는 일을 더 또렷이 설명해주곤 합니다. 가장 왼쪽에는 최교진 교육부 장관이 자리했습니다. 이재명정부 국무위원으로 교육 행정을 총괄하는 인물이죠. 가운데와 오른쪽 파란색 점퍼를 맞춰 입은 듯한 사람은 각각 조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보와 임전수 세종시교육감 예비후보입니다. 지난달 25일 오후 세종시에서 열린 임 예비후보 선거사무소 개소식의 한 장면이었습니다.
세 사람이 나란히 앉아 웃으며 손하트를 날리는 장면은 교육감 선거 원칙인 ‘정치적 중립’이 얼마나 얄팍한 구호에 불과한지 상징적으로 보여줍니다. 최 장관은 잠시 미뤄두고 파란 점퍼 얘기부터 시작할까요. 교육감 후보는 정당의 공식 후원을 받지 못합니다. 그래서 통상 상징색을 공유하는 전략을 취합니다. 민주당 쪽에 기대는 후보라면 파란색, 국민의힘 쪽은 붉은색을 씁니다. 조 예비후보와 임 예비후보가 같은 색 점퍼를 입고 있습니다. 여당이 간택한 교육감 후보란 뜻입니다. 정치적 중립은 허울뿐인 셈이죠.
정당의 지방자치단체장 후보가 교육감 선거 캠프를 찾는 것은 종종 정책 연대란 명분으로 있었던 일입니다. 하지만 최 장관의 행사 참석은 노골적인 선거 개입에 가깝습니다. 무엇보다 교육부 장관이 교육감 예비후보 캠프를 찾아 응원한 나쁜 선례를 만들었습니다. 세종시에서 교육감 3선을 지내며 교육감 선거판을 누구보다 잘 아는 그가 이런 무리수를 택한 이유를 짚을 필요가 있습니다.
교육감 선거는 관심도가 낮습니다. 정치적 중립을 표방하므로 투표지에 기호도 없고, 정당의 공식 후원도 금지돼 있습니다. 후보들은 얼굴 알리기조차 어렵습니다. 학부모가 아니라면 후보가 어떤 사람인지도 모르고 투표소로 향하는 경우가 많습니다. ‘깜깜이 선거’란 지적이 나오는 이유죠. 후보의 공약이나 도덕성보다 인지도 경쟁입니다. 특수한 상황이 아니라면 인지도에서 앞서는 현직 교육감이 유리한 싸움을 하게 됩니다.
세종시교육감 선거도 마찬가지였습니다. 최 장관은 장관직에 오르기 직전 세종시교육감이었습니다. 내리 3선을 했기 때문에 더 이상 교육감 선거에 나설 수 없습니다. 현직 프리미엄이 없는 ‘무주공산’을 노리고 후보가 난립했습니다. 여당의 높은 지지율에 기대기 위해 파란색 계열을 선거 캠페인 상징색으로 채택한 후보들이 다수였습니다.
최 장관의 임 예비후보 캠프 행사 참석 소식에 세종 지역 관가에선 “최 장관이 급했나 보다”란 해석이 나왔습니다. 교육감 선거 특유의 무관심 때문에 최 장관이 미는 임 예비후보가 그 흔한 ‘파란색 후보’ 중 하나인 상황을 타개하지 못하자 최 장관이 직접 나서게 됐다는 해석입니다. 최 장관이 임 예비후보를 지원한다는 얘기는 교육부와 세종교육청 안팎에서 공공연한 비밀이었습니다.
임 예비후보는 최 장관이 세종시교육감으로 재직할 때 세종시교육청 교육정책국장을 지낸 최측근이었습니다. 임 예비후보가 교육정책국장에서 사퇴할 때 최 장관은 직접 지역의 한 온라인 매체에 ‘세종교육청을 떠나는 임전수 국장과의 석별’이란 칼럼을 게재하기도 했습니다. 그는 칼럼에서 전국교직원노동조합 동지라는 점을 언급하며 ‘임 국장의 내일을 응원한다’고 썼습니다.
임 예비후보 캠프는 개소식 직후 최 장관을 선거 캠페인의 전면에 내세웠습니다. 개소식 홍보자료 첫 줄을 “최교진 교육부 장관을 비롯한 지역인사 및 시민 500여명이 참석했다”로 시작했습니다. 최 장관의 개소식 참석을 비판하는 기사가 나올 때마다 임 예비후보의 인지도는 올라갈 수밖에 없었습니다. 부정적인 이슈를 의도적으로 만들어 관심을 끄는 ‘노이즈마케팅’이라 해도 인지도 싸움으로 결판 나는 교육감 선거판에선 매우 유효한 전략이 됩니다. 최 장관은 단 한 번의 깜짝 이벤트로 임 예비후보에게 교육부 장관이자 3선 교육감의 ‘후계자’란 후광을 제공했습니다.
임 예비후보의 경쟁자들은 이러지도 저러지도 못하는 처지에 놓였습니다. 최 장관과 임 예비후보의 ‘반칙’을 지적할수록 노이즈마케팅에 당하는 구도가 강화되는 상황이기 때문입니다. 한 세종시교육감 예비후보는 “최 장관을 지속적으로 비판하되 임 예비후보는 되도록 최 장관과 함께 거론하지 않는 쪽으로 선거 전략을 수정할 계획”이라며 “노이즈마케팅에 당한 터라 대응책이 마땅치 않다”고 말했습니다.
최 장관은 선거판을 헤집어 놓은 뒤 “개인 자격으로 단순 참석했으나 불필요한 논란을 야기한 것에 대해 유감으로 생각한다”고 짧게 해명했습니다. 다른 메시지는 없었습니다. 교육부는 그저 논란이 잠잠해지길 기다리는 눈치입니다. 평소 민주시민교육과 선거교육을 강조해온 그의 해명으로 옹색하다는 비판쯤은 측근의 당선을 위해 눈 한 번 질끈 감겠다는 것일까요.
교육감 선거는 곳곳에서 파열음을 내고 있습니다. 도덕성이나 정책보다 단일화가 필승 공식이 됐습니다. 단일화를 위한 경선 선거인단 모집 과정에서의 ‘유령 선거인단’ 의혹은 이번 선거에서도 어김없이 등장했습니다. 서울시교육감 진보 진영 단일화 과정에서는 후보들이 1명당 5명의 선거인단 참가비 대납은 눈감아주기로 합의했습니다. 경기도에서는 선거인단 참가비 대납을 유도하는 문자 메시지가 공개됐지만, 결국 유야무야됐습니다.
선거 승리를 위해 수단과 방법을 가리지 않는 비교육적이고 비민주적인 선거가 반복되고 있습니다. 진보 진영이든 보수 진영이든 마찬가지입니다. 당선 가능성이 높을수록 논란이 커지고 반칙도 잦아지죠. 4년마다 반복돼 온 문제입니다. 심지어 이번에는 교육 장관직이 선거 노이즈마케팅에 활용됐습니다. 위 사진은 현행 교육감 선거에 ‘마침표’를 찍을 때라는 시그널 아닐까요.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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