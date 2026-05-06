[이도경의 에듀 서치] 교육감 선거에 노이즈 마케팅으로 소비된 ‘장관직’

최교진(왼쪽) 교육부 장관이 지난달 25일 세종시에서 열린 임전수(오른쪽) 세종시교육감 예비후보 선거사무소 개소식에서 손가락 하트를 만들고 있다. 임 예비후보는 최 장관이 세종교육감 재직 시절 교육정책국장을 지낸 최측근이었다. 가운데는 조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보. 뉴스클릭,강미애 세종시교육감 예비후보 캠프 제공

최교진, 임전수 예비후보와 손하트

장관이 캠프 찾는 나쁜 선례 만들어

최 “개인 자격으로 참석… 논란에 유감”

비교육적·비민주적 선거 매 회 반복

