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[포토] 中 로봇들의 집단 공연

입력:2026-05-04 21:23
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지난 2일 중국의 노동절 연휴를 맞아 광시좡족자치구 우저우시의 한 공원에서 휴머노이드 로봇들이 공연을 펼치고 있는 모습을 관람객들이 신기한 듯 지켜보고 있다. 사진은 드론으로 촬영됐다.

신화연합뉴스

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