시사 전체기사 [포토] 中 로봇들의 집단 공연 입력:2026-05-04 21:23 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난 2일 중국의 노동절 연휴를 맞아 광시좡족자치구 우저우시의 한 공원에서 휴머노이드 로봇들이 공연을 펼치고 있는 모습을 관람객들이 신기한 듯 지켜보고 있다. 사진은 드론으로 촬영됐다.신화연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 초등생에 “오빠라 해봐” 설화…정청래 “아이에게 송구” 사과 2 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 3 트럼프 ‘분노의 칼날’ 韓 향하나… 靑 “주한미군 영향 없지만 주시” 4 추경호 “지난 10년 민주당 정권이 더 길어, 누가 대구 홀대했나” [인터뷰] 5 [속보]李대통령 “조작기소 특검법 與가 여론 수렴해 정해달라” 해당분야별 기사 더보기 1 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 2 해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원 3 학생 아이디어가 국제 모터 페스티벌로… “하루 14만명 몰렸다” 4 ‘엄카 대신 내 카드’ 청소년 신용카드 시대 열렸다 5 “AI도 ‘밥’ 먹어야지”… 지난달 코스피 이끈 전력기기·전선株 급등 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘알몸각서’ 등 피해자 342명 성착취 총책 징역 11년 선고 2 된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라” 3 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 4 어린이날 선물 비용은? “평균이 거의 10만원…10년새 2배 올라” 5 또 임신부 ‘뺑뺑이’… 280㎞ 헬기 이송했지만 태아 사망 해당분야별 기사 더보기 1 ‘승부수’ 던진 트럼프 “호르무즈 해협 선박 탈출 지원…방해엔 강력 대처” 2 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 3 외톨이 20대 암환자의 특별 주문에 동네 배달기사 총출동 4 호르무즈 인근서 유조선 피격… 위험등급 ‘심각’ 유지 5 이란 전쟁 ‘유가 쇼크’에 美 항공사 첫 파산 해당분야별 기사 더보기 1 김하성 재활 순항…‘LG 복귀설’ 고우석 선택은 2 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 3 황인범 결국 시즌 아웃…한달 앞 다가온 월드컵 비상 4 하정우가 전두환, 손석구가 노태우…윤종빈 신작 ‘보통사람들’ 5 가족 관객 불러 모은 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 깜짝 흥행 해당분야별 기사 더보기 1 ‘흑인 비하’ 티셔츠 입고 공연한 GD…소속사 사과 2 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 3 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 4 부산서 어린이날 어디 갈까… 체험형 행사 풍성 5 최휘영, 한예종 광주 이전 논란에 “옮긴다는 생각 해본 적 없어” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 北 여자축구 17일 깜짝 방한… 남북 스포츠로 돌파구 찾을까 갈라지는 삼성전자 노조… 제3노조, 5월 총파업 대열 이탈 “지난 10년 민주당 집권기간 더 길어… 누가 대구 홀대했나” 중국어선 100여척 NLL 집결···해경, 대형 함정 배치 단속 강화 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 어린이날 선물 비용은? “평균이 거의 10만원…10년새 2배 올라” 초등 고학년 절반, “매일 2시간 이상 스마트 기기 사용” 된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요