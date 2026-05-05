울산 전처 살해범, 구치소 유치됐던 ‘고위험 가해자’였다
스토킹 최고수위 처분에 민간 경호
울산 한 아파트에서 3일 전처를 살해한 뒤 숨진 60대 남성은 과거 법원의 접근금지 명령을 어겨 구치소에 유치됐던 이른바 ‘고위험 가해자’인 것으로 확인됐다.
4일 울산 북부경찰서 등에 따르면 가해 남성인 A씨와 전 아내 B씨(60대) 간 갈등은 지난해 1월 가정폭력 신고로 이어졌다. 경찰은 첫 신고 당시 A씨에게 가정폭력처벌법상 임시 조치 1·2·3호(접근금지 및 통신 차단)를 신청했다. A씨는 약 3개월 만에 이를 위반했다. 경찰은 A씨를 가정폭력처벌법상 임시 조치 위반으로 추가 입건했으며 B씨 집 앞에 민간 경호업체를 대기시키기도 했다.
이후 A씨가 또 B씨에게 접근하자 경찰은 죄명을 스토킹 처벌법 위반으로 변경했다. 법원에서 스토킹 처벌법상 잠정조치 1·2·3호뿐 아니라 3호의 2(위치추적 전자장치 부착)와 4호(구치소 유치) 처분까지 받아 A씨를 B씨로부터 분리했다. A씨는 구치소 유치 이후 약 8개월간 특별한 위험 징후를 보이지 않았다.
경찰은 B씨에 대해 스토킹 고위험(A등급)으로 분류, 모니터링을 했고 수개월간 특이사항이 없자 지난 1월 위험등급을 B등급으로 낮췄다. B씨와 함께 보호대상으로 관리하던 자녀에 대해서는 지난 3월 위험등급을 해제했다. 두 사람은 지난 3월 중순 이혼 절차를 마무리했다. B씨는 지난달 신변 위협 여부를 확인하는 경찰 전화에 “위협 없이 평온하게 지낸다”고 답한 것으로 알려졌다.
그러나 B씨는 지난 3일 홀로 짐 정리를 하러 A씨 아파트를 찾았다가 변을 당했다. A씨는 전처 B씨를 살해한 뒤 112에 스스로 신고했고 신고 2분 만에 투신해 숨졌다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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