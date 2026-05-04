여러 의혹 제기 국정조사… 결정적 ‘스모킹건’은 의문
의혹 당사자들 증언 엇갈려 공방만
靑선 “특별수사 국민 공감대 형성”
이재명 대통령은 4일 “‘조작기소 국정조사’를 통해 검찰의 불법행위가 밝혀졌으므로 특별수사가 필요하다”는 입장을 밝혔지만 의혹 대부분이 완전히 규명되지 않아 이렇게 단언하기 어렵다는 지적이 많다. 국정조사에서 검찰의 부적절한 수사 행태를 둘러싼 여러 의혹이 제기됐지만 당사자 증언이 엇갈리는 경우가 많았고, 수사·기소가 조작됐음을 뒷받침할 결정적 ‘스모킹건’도 없었다는 평가가 나온다.
이 대통령은 이날 홍익표 청와대 정무수석 브리핑을 통해 “국정조사를 통해 당시 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법행위와 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌다”며 “이를 바로잡기 위한 특별수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다”고 밝혔다.
그러나 이런 평가와 달리 국정조사에서는 여권에서 제기한 의혹 대부분에 대해 어느 한쪽으로 결론을 내리기 어려운 공방이 이어졌다.
먼저 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 이화영 전 경기도 평화부지사를 변호했던 서민석 변호사와 수사 담당자였던 박상용 검사의 녹취록을 두고 여권은 이 대통령을 주범으로 몰기 위한 검찰의 형량거래 및 진술회유 정황이라고 주장했다. 반면 박 검사는 해당 통화 내용이 이 전 부지사 측의 무리한 ‘종범 의율’ 요청을 거절하는 과정이라고 반박했다. 정확한 맥락 파악을 위한 통화 녹취록 전문 공개가 이뤄지지 않으면서 양측의 진실공방만 남은 상태가 됐다.
연어·술 파티 의혹 역시 마찬가지다. 검찰이 구속 상태였던 이 전 부지사와 김성태 쌍방울그룹 회장 등에게 연어회덮밥과 소주 등을 제공하며 이 대통령 관련 진술을 회유했다는 의혹이다. 하지만 정작 당사자인 김 회장은 “소주를 마신 적이 없다”고 국회에서 증언했다. 이 의혹은 이 전 부지사 재판에서도 제기됐지만 법원은 “연어·술 등의 제공이 있다고 해서 진술이 근본적인 영향을 받는다는 것은 쉽게 납득하기 어렵다”고 배척한 바 있다.
쌍방울 측이 2019년 7월 필리핀에서 북한 공작원인 리호남에게 이 대통령 방북 비용으로 70만 달러를 전달했다는 검찰의 공소사실과 관련해서도 공방만 난무했다. 국가정보원은 리호남이 당시 제3국에 있어 돈 전달이 불가능했다고 국정조사 특위에 보고했지만 방용철 전 쌍방울 부회장은 리호남을 직접 필리핀에서 만난 상황을 구체적으로 국정조사 증언대에서 밝혔다.
장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 “수사에 문제가 있었다면 진행 중인 재판에 증거를 제출하고 무죄 판결을 받거나 확정된 판결이라면 재심을 통해 바로잡는 것이 정석적인 방법”이라고 말했다.
정현수 이서현 기자 jukebox@kmib.co.kr
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