갈라지는 삼성전자 노조… 제3노조, 5월 총파업 대열 이탈

DX 노조, 특정 분야 중심에 탈퇴

“전체 조합원 권익 요청에 무응답”

일부 DS 조합원 기부금 약정 취소

지난달 23일 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 평택=최현규 기자

삼성전자 노동조합의 ‘5월 총파업’ 대열에서 가전·스마트폰 사업 부문 중심의 노조가 전격 이탈했다. 반도체(DS) 부문 중심의 성과급 요구에 대해 누적된 불만과 그에 따른 ‘노노 갈등’이 수면 위로 표출된 것이다.



삼성전자 비(非)반도체 분야인 디바이스경험(DX) 부문 기반의 삼성전자노조동행(동행노조)은 4일 총파업을 주도하는 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 밝혔다. 삼성그룹 초기업노조 삼성전자 지부와 전국삼성전자노동조합(전삼노), 동행노조 3개 노조는 지난해 11월 임금협상을 위한 공동교섭단을 꾸려 사측과 협상을 하다 결렬되자 공동투쟁본부로 전환했는데, 한 축인 동행노조가 발을 빼면서 3자 연대가 깨진 것이다. 동행노조는 2300여명 조합원 중 70%가 가전·스마트폰·TV 등의 사업을 담당하는 DX 부문 소속이다.



동행노조는 초기업노조 삼성전자 지부와 전삼노에 공문을 보내 “특정 분야의 조합원이 아닌 전체 조합원 권익을 위한 안건 발의 및 요청에도 현재까지 아무런 응답을 하지 않고 심지어 협의하려는 의사조차 보이지 않고 있다”고 비판했다. 동행노조는 오는 6일 회사 측에도 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 전하고 향후 개별 교섭 요청을 진행한다는 방침이다.



DX 부문 조합원 무더기 탈퇴에 이은 동행노조의 이탈은 총파업을 앞둔 노조 내부 분열이 심상치 않다는 점을 보여준다. 앞서 반도체 부문 중심의 성과급 요구 등에 불만이 커지면서 노조 탈퇴 바람이 일었고, 7만6000명을 넘어섰던 초기업노조 조합원 수는 현재 7만4000명대로 줄어든 상태다. 공동투쟁본부는 오는 21일 총파업 감행 입장을 고수하고 있지만, 지난달 23일 4만명이 모인 결의대회 때와 비교하면 동력이 떨어졌다는 평가다.



이런 와중에 일부 조합원들은 매달 월급에서 나가는 아동 후원 등을 위한 기부금 약정을 취소하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성전자의 기부금 약정 제도는 임직원들이 사회 취약계층을 돕기 위해 월급에서 일정 금액을 기부하면 회사가 같은 금액을 추가 기부하는 사회공헌 활동으로 2010년 도입됐다.







권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노동조합의 ‘5월 총파업’ 대열에서 가전·스마트폰 사업 부문 중심의 노조가 전격 이탈했다. 반도체(DS) 부문 중심의 성과급 요구에 대해 누적된 불만과 그에 따른 ‘노노 갈등’이 수면 위로 표출된 것이다.삼성전자 비(非)반도체 분야인 디바이스경험(DX) 부문 기반의 삼성전자노조동행(동행노조)은 4일 총파업을 주도하는 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 밝혔다. 삼성그룹 초기업노조 삼성전자 지부와 전국삼성전자노동조합(전삼노), 동행노조 3개 노조는 지난해 11월 임금협상을 위한 공동교섭단을 꾸려 사측과 협상을 하다 결렬되자 공동투쟁본부로 전환했는데, 한 축인 동행노조가 발을 빼면서 3자 연대가 깨진 것이다. 동행노조는 2300여명 조합원 중 70%가 가전·스마트폰·TV 등의 사업을 담당하는 DX 부문 소속이다.동행노조는 초기업노조 삼성전자 지부와 전삼노에 공문을 보내 “특정 분야의 조합원이 아닌 전체 조합원 권익을 위한 안건 발의 및 요청에도 현재까지 아무런 응답을 하지 않고 심지어 협의하려는 의사조차 보이지 않고 있다”고 비판했다. 동행노조는 오는 6일 회사 측에도 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 전하고 향후 개별 교섭 요청을 진행한다는 방침이다.DX 부문 조합원 무더기 탈퇴에 이은 동행노조의 이탈은 총파업을 앞둔 노조 내부 분열이 심상치 않다는 점을 보여준다. 앞서 반도체 부문 중심의 성과급 요구 등에 불만이 커지면서 노조 탈퇴 바람이 일었고, 7만6000명을 넘어섰던 초기업노조 조합원 수는 현재 7만4000명대로 줄어든 상태다. 공동투쟁본부는 오는 21일 총파업 감행 입장을 고수하고 있지만, 지난달 23일 4만명이 모인 결의대회 때와 비교하면 동력이 떨어졌다는 평가다.이런 와중에 일부 조합원들은 매달 월급에서 나가는 아동 후원 등을 위한 기부금 약정을 취소하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성전자의 기부금 약정 제도는 임직원들이 사회 취약계층을 돕기 위해 월급에서 일정 금액을 기부하면 회사가 같은 금액을 추가 기부하는 사회공헌 활동으로 2010년 도입됐다.그런데 최근 DS 부문 사내 게시판에 ‘내 돈으로 회사가 생색내는 게 싫다’며 약정을 끊었다는 글이 줄줄이 올라오고 있다. 해당 게시판은 익명으로 운영돼 누가 글을 올렸는지 알 수 없다. 다만 2024년 삼성전자 파업 당시 노조가 기부금 약정 취소를 독려했던 것을 감안하면 이번에도 투쟁 지침 중 하나일 가능성이 높다는 게 재계 분석이다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지