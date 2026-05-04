“조작기소 특검 저지” 손 잡은 보수 후보들… ‘선거 연대’ 주목
수도권 단체장 후보들 첫 연석회의
5일 강원·충청, 6일 영남권 회동
특검법 총공세로 선거 뒤집기 나서
보수 결집·중도층 반발 소재 분석
6·3 지방선거에 나서는 범야권 광역단체장 후보들이 더불어민주당 주도의 ‘조작기소 특검법’ 저지를 위한 총공세에 나섰다. 보수 진영 수도권 시도지사 후보들은 범국민 저항운동 등 특검법에 대한 공동 대응을 약속했다. 국민의힘 내에선 오세훈 서울시장 후보 주도로 수도권 및 강원·충청권 광역단체장 후보 연석회의도 열린다. 특검법 문제를 지선 이슈로 끌어올리기 위한 범야권 연대 움직임이 점차 확산하는 모양새다.
오 후보와 유정복 국민의힘 인천시장 후보, 개혁신당 김정철 서울시장·조응천 경기지사 후보는 4일 국회 의원회관에서 ‘사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의’를 열었다. 보수 진영 수도권 시도지사 후보들이 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다. 양향자 국민의힘 경기지사 후보는 회의엔 불참했지만 공동 성명에는 이름을 올렸고, 추후 연대 행동을 함께하기로 했다. 이들은 공동성명에서 “사법 쿠데타를 막기 위한 범국민 저항운동을 시작한다”며 민주당이 추진하는 특검법 철회를 요구했다. 범국민 온라인 서명운동 전개와 특검법 문제 홍보 활동 등 전국적 여론전도 예고했다.
이번 회동은 조 후보의 제안으로 이뤄졌다. 조 후보는 전날 기자회견을 열고 “국가적 사법내란 사태는 진영을 초월해 힘을 합쳐 막아내야 한다”며 범야권 수도권 광역단체장 후보 간 긴급 연석회의를 제안했다. 오 후보가 “범야권 공조를 환영한다”며 동참 의사를 밝히며 급물살을 탔다. 오 후보는 다른 국민의힘 후보들에게 직접 연락해 참석을 독려한 것으로 전해졌다.
조작기소 특검법 문제는 보수 야권의 연대 구심점으로 떠오르는 모양새다. 절윤(윤석열 절연) 문제에서 빗겨나 있고, 보수 결집과 민주당에 대한 중도층 반발을 끌어올 소재라는 분석이다. 보수 진영 내에선 지선을 한 달여 앞두고 특검법 공세를 통해 불리했던 선거 국면을 뒤집을 수 있다는 기대도 나온다. 국민의힘 지도부 관계자는 “특검 이슈로 우리가 목소리를 낼 기회가 생겼다”고 말했다.
보수 야권의 특검법 대응 움직임은 전국으로 규모를 키워가고 있다. 5일 오전에는 오 후보 주도로 수도권과 강원·충청권 국민의힘 시도지사 후보들의 연석회의가 열린다. 오 후보는 김진태 강원지사·김영환 충북지사·김태흠 충남지사 후보에게도 전화해 공동 대응을 설득했다고 한다. 영남권에서도 국민의힘 후보들이 총결집을 예고했다. 국민의힘 대구·부산·울산시장, 경남·경북지사 후보는 6일 울산시청에서 특검법 규탄 긴급 기자회견을 진행한다.
국민의힘 내에선 전국 시도지사 후보가 모두 참여하는 연석회의 논의도 오가고 있다. 오 후보는 이날 YTN 라디오에 출연해 “이른 시일 내에 국민의힘 시도지사들이 한자리에 모이자는 의견도 나온다”고 밝혔다. 다만 선거운동 일정으로 참석이 쉽지 않다는 의견을 표한 후보들도 있는 것으로 알려졌다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사