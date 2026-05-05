이스라엘 지휘자 샤니 “예술가에 정치적 입장 강요해선 안 돼”

[And 방송·문화]

가자 공격 입장 두고 유럽서 논란

뮌헨필 이끌고 내한 5~9일 공연

조성진과 협연 “그와 연주 즐거워”

스타 지휘자 라하브 샤니가 4일 서울 강남구 거암아트홀에서 기자회견을 하고 있다. 피아니스트로 커리어를 시작해 더블베이스도 연주했던 샤니는 “오늘날 지휘자가 굳이 악기를 연주하지는 않지만, 내 경우 어릴 때 악기를 배운 것이 오케스트라를 깊게 이해하는 데 도움이 된다”고 말했다. 연합뉴스

“저는 평화와 화해를 추구합니다. 하지만 예술가에게 특정 정치적 입장을 강요해서는 안 된다고 생각합니다.”



뮌헨 필하모닉을 이끌고 내한한 지휘자 라하브 샤니(37)가 4일 서울 강남구 거암아트홀에서 열린 기자회견에서 이같이 말했다. 3년 만에 내한한 뮌헨필은 5~6, 8~9일 서울과 인천에서 피아니스트 조성진과 협연으로 한국 관객을 만날 예정이다.



이스라엘 출신의 샤니는 근래 세계 클래식계에서 가장 주목받는 스타 지휘자다. 2018년부터 네덜란드 로테르담 필하모닉 오케스트라 수석지휘자, 2020년부터 이스라엘 필하모닉 오케스트라 음악감독을 맡고 있다. 오는 9월 시작하는 2026~2027시즌부터는 뮌헨필 수석지휘자로 취임한다.



샤니는 이스라엘의 가자지구 학살에 대한 충분한 입장 표명이 없다는 이유로 지난해 유럽에서 논란의 대상이 됐다. 지난해 9월 벨기에 겐트에서 열린 플랑드르 페스티벌은 “이스라엘필 수석지휘자로서 텔아비브 정권에 대한 샤니의 입장을 명확히 확인할 수 없다”며 샤니가 지휘봉을 잡을 예정이던 뮌헨필의 연주를 취소했다.



하지만 이 조치는 피아니스트 마르타 아르헤리치와 첼리스트 미샤 마이스키 등 저명한 음악가들의 반발에 이어 독일 정부까지 “반유대주의적”이라고 나서며 외교 문제로 비화됐다. 당시 벨기에 총리의 사과로 끝났지만, 두 달 뒤 프랑스 파리에서도 또 다시 논란이 일었다. 프랑스 공연예술 노조가 샤니가 지휘하는 이스라엘필의 파리 공연 반대 성명을 내는가 하면 시위대가 공연 중에 객석에서 연막탄을 터뜨리면서 충돌이 발생한 것이다. 샤니는 “인류애를 추구하는 음악을 취소시키는 행위는 또 다른 차원의 폭력이자 공격이라고 생각한다”면서 “예술가뿐 아니라 모든 인간이 정치·사회적 이슈에 대해 스스로 질문하고 자신의 목소리를 내야 한다. 하지만 정치적 목적을 위해 연주회나 관객을 이용하는 건 원하지 않는다”고 말했다.







장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “저는 평화와 화해를 추구합니다. 하지만 예술가에게 특정 정치적 입장을 강요해서는 안 된다고 생각합니다.”뮌헨 필하모닉을 이끌고 내한한 지휘자 라하브 샤니(37)가 4일 서울 강남구 거암아트홀에서 열린 기자회견에서 이같이 말했다. 3년 만에 내한한 뮌헨필은 5~6, 8~9일 서울과 인천에서 피아니스트 조성진과 협연으로 한국 관객을 만날 예정이다.이스라엘 출신의 샤니는 근래 세계 클래식계에서 가장 주목받는 스타 지휘자다. 2018년부터 네덜란드 로테르담 필하모닉 오케스트라 수석지휘자, 2020년부터 이스라엘 필하모닉 오케스트라 음악감독을 맡고 있다. 오는 9월 시작하는 2026~2027시즌부터는 뮌헨필 수석지휘자로 취임한다.샤니는 이스라엘의 가자지구 학살에 대한 충분한 입장 표명이 없다는 이유로 지난해 유럽에서 논란의 대상이 됐다. 지난해 9월 벨기에 겐트에서 열린 플랑드르 페스티벌은 “이스라엘필 수석지휘자로서 텔아비브 정권에 대한 샤니의 입장을 명확히 확인할 수 없다”며 샤니가 지휘봉을 잡을 예정이던 뮌헨필의 연주를 취소했다.하지만 이 조치는 피아니스트 마르타 아르헤리치와 첼리스트 미샤 마이스키 등 저명한 음악가들의 반발에 이어 독일 정부까지 “반유대주의적”이라고 나서며 외교 문제로 비화됐다. 당시 벨기에 총리의 사과로 끝났지만, 두 달 뒤 프랑스 파리에서도 또 다시 논란이 일었다. 프랑스 공연예술 노조가 샤니가 지휘하는 이스라엘필의 파리 공연 반대 성명을 내는가 하면 시위대가 공연 중에 객석에서 연막탄을 터뜨리면서 충돌이 발생한 것이다. 샤니는 “인류애를 추구하는 음악을 취소시키는 행위는 또 다른 차원의 폭력이자 공격이라고 생각한다”면서 “예술가뿐 아니라 모든 인간이 정치·사회적 이슈에 대해 스스로 질문하고 자신의 목소리를 내야 한다. 하지만 정치적 목적을 위해 연주회나 관객을 이용하는 건 원하지 않는다”고 말했다.이날 샤니는 조성진과의 인연에 대해서도 밝혔다. 샤니가 2022년 뮌헨필에 지휘자로서 데뷔할 때 협연자가 바로 조성진이었다. 샤니는 “조성진과 연주하는 것은 언제나 즐겁다. 그는 오케스트라에 풍성한 감정과 긍정적인 에너지를 주는 연주자”라고 칭찬했다. 이어 “이번에 한국에서 협연하는 베토벤 피아노협주곡 1번은 가벼우면서도 서정적이고 프로코피예프 피아노협주곡 2번은 강렬하고 기교적인 곡으로 성격이 완전히 다르지만, 조성진은 모두 훌륭하게 소화해 낸다”고 평했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지