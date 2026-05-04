1조원대 피해 ‘젠투펀드 사태’ 금융사 손배 책임 첫 인정
법원 “신한투증, 82억 지급하라”
코로나19 팬데믹 사태 당시 약 1조원대 피해가 발생한 홍콩 젠투펀드 환매 중단 사태와 관련해 국내 금융사의 손해배상 책임을 처음 인정한 법원 판단이 나왔다.
4일 법조계에 따르면 서울남부지법 제11민사부(부장판사 강희석)는 지난달 17일 국내 제조기업 A사가 신한투자증권을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 “(A사에) 손해배상금 558만 달러(약 81억8698만원)와 지연손해금을 지급하라”며 원고 일부승소 판결했다.
A사는 2019년 신한투자증권을 통해 홍콩 젠투파트너스를 기초자산으로 삼은 파생결합증권(DLS)에 투자하는 특정금전신탁 계약을 체결했다. 당시 이 상품은 투자자들에게 국내 시중은행 채권 등 안정적인 자산에 투자해 수익을 내는 구조로 안내됐지만 코로나19 사태로 자산 가치가 하락하면서 이듬해 환매가 중단됐다.
재판부는 신한투자증권을 단순판매사가 아닌 DLS 발행사로 판단하고 이에 상응하는 투자자 보호 의무를 다하지 못했다고 봤다. 다만 A사를 고의로 속였다고 보기는 어렵고 펀드 순자산가치(NAV) 산출이 현실적으로 불가능한 상태에서 신탁금을 상환할 의무는 없다고 봤다. 신한투자증권 관계자는 “항소 여부를 검토 중”이라고 밝혔다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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