대구·경북에 ‘살인 진드기’ 주의보… “야외활동 조심하세요”
SFTS 감염병 사전예보 발령
반려동물 매개 전파도 가능
기온이 오르고 야외활동이 늘면서 일명 살인 진드기를 통해 감염되는 ‘중증열성혈소판감소증(SFTS)’ 발생 위험이 커졌다. 대구시는 감시를 강화하는 한편 시민들에게 야외활동에 각별한 주의를 기울여 달라고 당부했다.
대구시는 SFTS 발생 우려로 5월 감염병 사전예보를 발령했다고 4일 밝혔다.
SFTS는 바이러스에 감염된 참진드기에 물려 전파되는 매개 감염병이다. 국내에서는 2013년 법정감염병 지정 이후 2345명의 누적 환자가 발생했다.
지난해 전국에서 발생한 SFTS 환자는 280명이다. 전년 대비 64.7% 증가했다. 지난해 대구의 SFTS 환자는 17명으로 전년 대비 142% 증가했고, 2명이 사망했다. 경북에서도 전년 대비 73.1% 증가한 45명의 환자가 지난해 발생했고 9명이 사망했다.
2021~2025년 대구 지역 환자 분석 결과 65세 이상이 가장 큰 비중을 차지했다. 감염 경로는 농업 관련 활동이 73.7%로 가장 높았다. 이어 산책(10.5%), 성묘·제초(10.5%), 등산(5.3%) 등 순이었다.
SFTS 감염 시 5~14일 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 근육통, 설사, 오심, 두통 등의 증상이 나타난다. 심한 경우 출혈성 소인, 신경학적 증상, 다발성 장기부전 등으로 사망에 이를 수 있다. 증상 발현 시 즉시 병원에 가야 한다.
감염 환자의 혈액·체액 접촉을 통해 사람 간 전파도 가능하다. 반려동물 매개 전파와 의료진의 2차 감염 사례도 보고된 바 있다. 국내 누적 치명률은 18%로 매우 높다. 예방 백신이 없어 진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 중요하다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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