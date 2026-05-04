검찰 ‘민주당 돈봉투 수수 의혹’ 전현직 의원 10명 무혐의 처분
법원 “녹취록 위법 수집” 판단 따라
2021년 더불어민주당 전당대회 당시 돈봉투 수수 의혹을 받았던 전현직 의원들이 수사 착수 3년 만에 무더기로 무혐의 처분을 받았다.
4일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사2부(부장검사 이상혁)는 지난 3월 중순쯤 정당법 위반과 뇌물수수 혐의를 받은 민주당 김영호·민병덕·박성준·백혜련·전용기 의원과 박영순·김남국·김승남·이용빈 전 의원, 당시 민주당 소속이던 황운하 조국혁신당 의원 등 10명을 혐의없음 처분했다. 이들은 2021년 4월 28~29일 당대표 경선에 출마한 송영길 전 대표를 지지하는 대가로 윤관석 전 의원으로부터 각각 300만원이 든 돈봉투를 수수한 혐의를 받았다.
검찰은 2023년 4월 수사에 착수한 뒤 송 전 대표 등을 기소했다. 법원은 그러나 핵심 증거였던 이정근 전 민주당 사무부총장의 휴대전화 녹음 파일이 위법하게 수집됐다고 판단해 잇따라 무죄를 선고했다. 검찰의 무혐의 처분은 이에 따른 것으로 풀이된다.
앞서 기소된 허종식 의원과 윤관석·이성만·임종성 전 의원은 돈봉투를 주고받은 혐의에 대해 2심에서 위법수집 증거 판단에 따라 무죄를 받았다. 이성만 전 의원은 지난 2월 대법원에서 무죄가 확정됐다. 송 전 대표는 1·2심 무죄 선고 후 검찰이 상고 포기를, 나머지는 상고 취하로 무죄가 확정됐다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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