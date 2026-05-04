법리검토에만 수개월·정치 외풍 취약… 대기업·정치인 수사 ‘하세월’

[힘커진 경찰, 뒤처진 수사]



인사 등 구조적 문제 독립성 저해도

권한 확대에도 조직 위상은 못따라

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. 연합뉴스

김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원 관련 의혹과 쿠팡, 방시혁 하이브 의장 등 주요 정치인이나 글로벌 기업 등을 겨냥한 경찰의 특수수사가 수사 착수 이후 수개월이 지나도록 결론을 내리지 못하고 있다.



경찰은 수사에 시간이 걸리는 주된 이유로 ‘법리 검토’를 든다. 경찰의 법률 전문성 부족뿐 아니라 정치적 외풍에 취약한 구조 역시 경찰의 성역 없는 수사를 가로막는 요인이라는 지적이 제기된다.



4일 국민일보 취재에 따르면 김 의원 공천헌금 의혹 등 13가지 사건을 수사하는 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대(공수대)는 최근 관련 법리 보강에 시간을 쏟고 있다. 3선 의원에 대한 신병 처리나 송치 여부를 결정해야 하는 만큼 신중을 기하자는 분위기인 것으로 파악됐다.



그러나 경찰의 수사가 과도하게 지연되는 게 아니냐는 지적이 끊임없이 제기된다. 지난해 말 김 의원 관련 의혹을 서울경찰청으로 모아 수사에 착수한 지 4개월 이상 지났다. 그러는 동안 6·3 지방선거가 한 달 앞으로 다가오면서 경찰 일각에서는 수사의 결론을 미뤄야 하는 것 아니냐는 목소리도 나온 것으로 전해졌다. 수사 결과가 선거에 영향을 끼치는 모양새로 비칠 수도 있기 때문이다.



기업을 상대하는 수사도 좀처럼 성과가 보이지 않는다. 경찰은 지난달 방시혁 하이브 의장의 사기적 부정거래에 대해 5개월간 법리 검토 후 구속영장을 신청했으나 검찰은 이를 반려했다. 서울남부지검은 방 의장에 대해 신청한 구속영장 관련 “현 단계에서 구속해야 하는 사유 등에 대한 소명이 부족하다”면서 보완수사를 요구했다. 쿠팡 개인정보 유출사건의 수사 결과 발표도 늦어지고 있다.







2021년 검·경 수사권 조정 이후 경찰의 자체적인 법리 검토 역량이 요구되고 있지만 좀처럼 안착하지 못하는 실정이다. 특히 특수수사는 변호인단이 경험 많은 검사나 판사 출신의 전관들이 맡는 경우가 많아 법리 다툼이 녹록지 않다는 분석이 내부에서도 나온다.



경찰의 인사 제도 등 구조적 문제가 정치권으로부터의 수사 독립성을 해친다는 지적도 있다. 고위직 승진 문턱이 높은 첨탑형 구조인 경찰 조직은 한 번만 인사 불이익을 받아도 치명적으로 작용한다. 지난해 말 기준 경찰 전체 규모는 13만여명이지만 경무관 이상은 130여명에 불과하다. 고위직으로 올라갈수록 ‘줄을 잘 대야 한다’는 분위기가 존재할 수밖에 없는 상황이다. 한 일선 경찰관은 “검사는 승진을 못 하더라도 나가서 변호사 개업이라도 할 수 있지만 경찰은 그렇지 않다 보니 승진에 목맬 수밖에 없다”고 말했다.



경찰의 수사 등 권한은 확대됐지만 조직 위상은 이를 따라가지 못하고 있다는 지적도 있다. 경찰청은 행정안전부 외청이며 경찰청장은 차관급, 전국 수사를 총괄하는 국가수사본부장은 치안정감으로 1급에 해당한다.



조민아 임송수 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 임송수 기자 songsta@kmib.co.kr 4305 응원 하기 임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다. 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원 관련 의혹과 쿠팡, 방시혁 하이브 의장 등 주요 정치인이나 글로벌 기업 등을 겨냥한 경찰의 특수수사가 수사 착수 이후 수개월이 지나도록 결론을 내리지 못하고 있다.경찰은 수사에 시간이 걸리는 주된 이유로 ‘법리 검토’를 든다. 경찰의 법률 전문성 부족뿐 아니라 정치적 외풍에 취약한 구조 역시 경찰의 성역 없는 수사를 가로막는 요인이라는 지적이 제기된다.4일 국민일보 취재에 따르면 김 의원 공천헌금 의혹 등 13가지 사건을 수사하는 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대(공수대)는 최근 관련 법리 보강에 시간을 쏟고 있다. 3선 의원에 대한 신병 처리나 송치 여부를 결정해야 하는 만큼 신중을 기하자는 분위기인 것으로 파악됐다.그러나 경찰의 수사가 과도하게 지연되는 게 아니냐는 지적이 끊임없이 제기된다. 지난해 말 김 의원 관련 의혹을 서울경찰청으로 모아 수사에 착수한 지 4개월 이상 지났다. 그러는 동안 6·3 지방선거가 한 달 앞으로 다가오면서 경찰 일각에서는 수사의 결론을 미뤄야 하는 것 아니냐는 목소리도 나온 것으로 전해졌다. 수사 결과가 선거에 영향을 끼치는 모양새로 비칠 수도 있기 때문이다.기업을 상대하는 수사도 좀처럼 성과가 보이지 않는다. 경찰은 지난달 방시혁 하이브 의장의 사기적 부정거래에 대해 5개월간 법리 검토 후 구속영장을 신청했으나 검찰은 이를 반려했다. 서울남부지검은 방 의장에 대해 신청한 구속영장 관련 “현 단계에서 구속해야 하는 사유 등에 대한 소명이 부족하다”면서 보완수사를 요구했다. 쿠팡 개인정보 유출사건의 수사 결과 발표도 늦어지고 있다.이 같은 수사 지연은 경찰이 법률 인력 수급에 어려움을 겪는 것과 무관치 않다는 분석이다. 주요 사건을 맡은 수사팀은 경찰 내 법률 전문 인력 수급에 애를 먹는 분위기다. 공수대는 지난 1월 수사지원계를 신설하고, 변호사 자격 보유자 4명으로 구성된 법률지원반을 뒀다. 가덕도 테러 사건 수사 태스크포스(TF)에도 법률지원반을 신설했다. 그러나 법률지원반 충원 과정에서 서울경찰청 광수단 등 중요 수사를 맡은 수사팀 내 변호사 인력을 갑자기 뺄 수 없는 노릇이다 보니 적잖은 난항을 겪은 것으로 전해졌다.2021년 검·경 수사권 조정 이후 경찰의 자체적인 법리 검토 역량이 요구되고 있지만 좀처럼 안착하지 못하는 실정이다. 특히 특수수사는 변호인단이 경험 많은 검사나 판사 출신의 전관들이 맡는 경우가 많아 법리 다툼이 녹록지 않다는 분석이 내부에서도 나온다.경찰의 인사 제도 등 구조적 문제가 정치권으로부터의 수사 독립성을 해친다는 지적도 있다. 고위직 승진 문턱이 높은 첨탑형 구조인 경찰 조직은 한 번만 인사 불이익을 받아도 치명적으로 작용한다. 지난해 말 기준 경찰 전체 규모는 13만여명이지만 경무관 이상은 130여명에 불과하다. 고위직으로 올라갈수록 ‘줄을 잘 대야 한다’는 분위기가 존재할 수밖에 없는 상황이다. 한 일선 경찰관은 “검사는 승진을 못 하더라도 나가서 변호사 개업이라도 할 수 있지만 경찰은 그렇지 않다 보니 승진에 목맬 수밖에 없다”고 말했다.경찰의 수사 등 권한은 확대됐지만 조직 위상은 이를 따라가지 못하고 있다는 지적도 있다. 경찰청은 행정안전부 외청이며 경찰청장은 차관급, 전국 수사를 총괄하는 국가수사본부장은 치안정감으로 1급에 해당한다.조민아 임송수 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지