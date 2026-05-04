“지난 10년 민주당 집권기간 더 길어… 누가 대구 홀대했나”
[지금 우리후보는?] 추경호 국민의힘 대구시장 후보
추경호 국민의힘 대구시장 후보는 김부겸 더불어민주당 후보가 내세운 ‘보수 회초리론’에 대해 “지난 10년 민주당이 정권을 잡은 기간이 더 길었다. 대구를 진정 홀대한 것은 누구였는가”라고 반박했다. 민주당이 지난달 30일 발의한 ‘조작기소 특검법’에는 “그야말로 폭정이다. 정상적 민주국가에선 있을 수 없는 일”이라며 “특정 시점이 오면 민심은 반드시 폭발할 것”이라고 단언했다. 추 후보를 지난 1일 대구 수성구 선거사무소에서 만났다. 다음은 일문일답.
-김 후보는 회초리론을 꺼냈다.
“지난 10년 중 6~7년은 민주당이, 3~4년은 국민의힘이 정권을 잡았다. 대구 경제 쇠락의 책임은 누구에게 있는 것인가. 김 후보는 문재인정부 때 대구 의원, 행정안전부 장관, 실세 총리를 지냈다. 대구시민은 그런 김 후보가 대구를 위해 한 게 뭐가 있느냐고 묻는다.”
-김 후보에 비해 강점은 무엇인가.
“경제다. 기획재정부 관료와 경제부총리를 지내며 평생 경제 정책을 다뤘고, 중앙정부에서 인적 네트워크와 경험을 쌓았다. 저야말로 대구 경제 대개조의 적임자다. 김 후보의 오랜 정치 경력을 가벼이 보지 않지만 정계 은퇴 선언 후 경기도 양평으로 주소를 옮겼다가 정청래 대표의 선거 구상 속에 대구시장 후보로 돌아왔다. 대구에선 ‘정청래의 남자’라는 반응도 나온다.”
-김 후보는 대구·경북(TK) 행정통합 추진 의사를 밝혔다.
“TK 통합법 마지노선은 정 대표가 김 후보를 만나 꼭 출마해 달라고 한 3월 하순이다. 그때 김 후보가 반드시 통합법을 추진해 달라고 요청하고 출마했다면 진정성이 있었을 것이다. 그러나 정 대표와 추미애 법제사법위원장은 끝내 TK 통합을 발목 잡고 무산시켰다. 통합선거를 치르면 도저히 이길 수 없다고 하니 그런 것이다. 사법 3법 악법도 맘만 먹으면 법사위와 본회의 방망이를 두드리는 게 민주당이다. 통합 의지 자체가 의문이다.”
-김 후보 지지율을 앞지른 여론조사가 나왔다.
“일희일비하지 않는다. 현장을 다녀보면 보수는 단일대오로 결집하고 있고, 시민께선 결국 경제를 본다. 이제 시작이다.”
-민주당이 조작기소 특검법을 발의했다.
“입법으로 사법부 판단까지 다 재단하겠다는 얘기다. 특정인의 사법리스크를 정리해주려 입법을 활용하는 행태는 정상적 민주국가에선 있을 수 없는 일이다. 권력을 쥐었다고 삼권분립의 경계를 넘는 시도가 반복된다면 민심은 반드시 폭발할 것이다. 법치와 상식의 문제다.”
-중앙정부와 어떻게 협력할 것인가.
“지역 현안을 해결해야 하는 시장이 투쟁하듯 정치 행위를 반복하는 것은 바람직하지 않다. 정부와 각 세우는 시장이 될 생각은 없다. 이재명정부도 국민주권정부라고 하지 않나. 논리가 타당하고 지역균형발전 차원에서 필요하면 예산을 반영해줄 것이다.”
-보수 총결집에 친한동훈계도 포함되나.
“지금 네 편 내 편이 어디 있겠나. 헌법 질서를 지키고, 자유민주주의를 수호하고, 민생을 나아지게 하는 큰 대의 앞에 작은 차이는 내려놓고 민주당과 맞서는 데 똘똘 뭉쳐야 한다.”
-핵심 공약은 무엇인가.
“돈과 사람이 모이는 대구다. 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업을 집중 육성해 대구 경제를 대개조하고, 기계·금속·섬유 등 기존 주력 산업은 디지털 스마트화를 통해 생산성과 경쟁력을 높이겠다. 청년이 부모 찬스가 아닌 대구 찬스를 누리는 도시를 만들겠다.”
대구=이형민 최수진 기자
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