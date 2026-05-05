‘김창민 감독 상해치사’ 2명 구속… 정성호 “檢 보완수사 성과”
‘아들 앞 폭행’ 등 혐의 추가해 청구
이전엔 “도주우려 없다” 영장기각
김창민 영화감독을 집단 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는 피의자 2명이 사건 발생 반년 만에 구속됐다. 이들은 구속 상태에서 수사를 받은 뒤 재판에 넘겨질 예정이다.
의정부지법 남양주지원 오덕식 영장전담 판사는 4일 상해치사 및 장애인복지법 위반 혐의를 받는 이모(31)씨와 임모(31)씨에 대해 “도주와 증거 인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
이씨에 대한 영장은 세 번째, 임씨는 두 번째 청구 끝에 발부됐다. 앞서 법원은 “도주 우려가 없다” 등의 이유로 영장을 기각한 바 있다.
의정부지검 남양주지청 형사2부는 전담 수사팀을 꾸려 보완 수사를 진행했다. 검찰은 피의자 주거지와 휴대전화 압수수색, 소환 조사, 피해자의 발달장애 아들에 대한 참고인 조사 등을 통해 증거를 보강한 뒤 지난달 28일 구속영장을 재청구했다.
이 과정에서 장애인복지법 위반 혐의가 추가로 적용했다. 검찰은 피의자들이 범행 당시 피해자의 아들이 보는 앞에서 폭행을 가한 점 등을 근거로 정서적 학대에 해당한다고 본 것이다. 검찰은 또 피의자들이 통화에서 “죽여버리려 했다”는 취지의 발언을 하거나 진술을 맞추려 한 정황도 확보한 것으로 알려졌다.
피의자들의 구속 직후 정성호 법무부 장관은 페이스북을 통해 “(검찰이) 초동수사의 미진함을 지적한 유족들의 호소와 엄중한 처벌을 요구하는 국민들의 요구에 부응하기 위해 보완 수사에 총력을 다해왔다”며 “오늘의 구속이 김창민 감독님의 한을 조금이나마 풀고 상처 입은 유족들께 작은 위로가 되길 소망한다”고 밝혔다.
특히 정 장관은 “사건을 다시 들여다보고 실체에 다가설 두 번째 기회인 보완 수사로 만들어낸 일”이라면서 “피해자의 억울함은 풀고 범죄자는 단 하루도 편히 잠들지 못하도록 국민을 보호하는 정교하고 촘촘한 형사사법 시스템을 만들어가겠다”고 강조했다.
이씨 등은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 경기 구리시 한 식당 앞에서 소음 문제로 시비가 붙은 김 감독을 집단 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.
김 감독은 폭행 직후 의식을 잃고 병원으로 이송됐으나 회복하지 못하고 17일 만에 뇌사 판정을 받았다. 이후 장기기증으로 4명에게 새 생명을 전한 뒤 숨졌다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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