2000척 고립, 미 군함은 12척… 호르무즈 구출 작전 실효성 있나
美 당국자 “군함 직접 호위 없어”
이란 최대 수백척 ‘모기 함대’ 건재
인도적 목적 부각에도 교전 가능성
도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘프로젝트 프리덤’을 통해 호르무즈 해협 안쪽 페르시아만에 갇힌 민간 상선의 탈출을 지원하겠다고 공언했지만 군함을 동원한 호위 작전을 전개하지는 않을 것으로 관측된다. 이란의 소형 고속정 선단, ‘모기 함대’와 무력 충돌할 위험이 큰 데다 미 해군이 동원할 수 있는 함정도 12척에 불과해 호위가 어렵다는 분석이 나온다.
미국 정부 고위 당국자들은 3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 프로젝트 프리덤을 각국 정부와 보험사, 해운 기관의 ‘협력 기구’라고 설명하며 “미 해군 함정이 선박을 호위해 해협을 통과시키는 방식은 포함되지 않는다”고 말했다. 하지만 유럽 외교관들과 선주들은 트럼프 대통령이 지난 3월 동맹국들에 ‘호르무즈 호위 연합’ 참여를 요구했다가 거절당한 사례를 거론하며 미 해군 함정의 호위를 받지 않는 협력 기구 형태만으로는 호르무즈 해협에서 안전을 보장하지 못할 것으로 보고 있다고 WSJ은 전했다.
미국 매체 악시오스도 당국자들을 인용해 “프로젝트 프리덤에 함정 호위가 포함되는 것은 아니다”라며 “이란의 공격을 막아야 할 상황에 대비해 군함들이 상선 주변에 배치될 예정이며 최적 항로 정보도 제공할 것”이라고 보도했다. 다만 “트럼프는 프로젝트 프리덤에서 인도주의 목적을 부각했지만, 이란이 군사적 대응에 나서면 대립이 고조되거나 교전으로 확대될 수 있다”고 짚었다.
페르시아만에 갇힌 상선과 중동에 투입된 미 해군 함정의 전체 수량을 단순 비교해도 호위 작전이 현실적이지 않다는 지적도 나온다. 미 해병대 특수작전 정보장교 출신 군사 전문가인 조너선 해켓은 카타르 알자지라방송에 “미 해군이 호르무즈 해협에 갇힌 수백척의 선박을 호위할 수 있는 수량의 함정을 보유하지 않았다. 실제로 호위에 나설 수 있는 함정은 12척뿐”이라며 “전쟁 전 해협을 통과한 선박은 하루 100척이 넘었다. 단순 계산으로도 수량을 맞출 수 없다”고 말했다.
지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협과 페르시아만에서 인도양 방면 오만만으로 빠져나오지 못하고 고립된 민간 화물·유조선은 2000여척으로 추정된다. 국제해사기구(IMO)는 이 일대 선박에 승선해 발이 묶인 선원만 2만명 이상으로 보고 있다.
해켓은 상선이 호르무즈 해협 통과를 시도하는 과정에서 이란이 부설한 기뢰에 폭침되거나 모기 함대의 공격을 받을 가능성도 경고했다. 그는 “트럼프 행정부의 주장과 달리 이란 이슬람혁명수비대 해군은 궤멸되지 않았다. 수십척, 혹은 수백척에 달하는 소형 고속정을 보유했다”며 “미 해군이 안전한 항로를 확보한다고 해도 보험사들이 위험을 감수할 수 있을지도 의문”이라고 강조했다. 트럼프는 개전 후 열흘여 만인 지난 3월 9일 폭스뉴스 인터뷰에서 “용기를 보여줘야 한다”며 민간 상선의 호르무즈 해협 통과를 장려했지만, 당시 통항 시도에 나선 선박은 없었다.
이날 트럼프의 프로젝트 프리덤 발표를 앞두고 호르무즈 해협에서 화물선이 공격을 받기도 했다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 엑스에 “이란 남부 시리크에서 서쪽으로 11해리(약 20.4㎞) 떨어진 해역에서 화물선 1척이 소형 선박 여러 척의 공격을 받았다”며 “피해 선박은 해역을 벗어났으며 선원은 모두 무사하다”고 밝혔다.
김철오 기자, 워싱턴=임성수 특파원 kcopd@kmib.co.kr
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