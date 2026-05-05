삼성 TV 수장 전격 교체… “하드웨어 넘어 플랫폼으로 위기 돌파”

콘텐츠·마케팅 전문가 이원진 사장

‘원포인트’ 인사로 TV 구원투수 투입

작년 ‘억만장자 캠프’서 이 회장 수행



삼성전자가 TV를 담당하는 영상디스플레이(VD)사업부 수장을 전격 교체했다. 신임 사업부장에는 글로벌마케팅실장을 맡아 온 이원진(사진) 사장이 임명돼 TV 사업을 총괄한다. 삼성전자가 정기 인사 시즌이 아닌 상반기에 ‘원포인트’ 사장 인사를 단행한 것은 매우 이례적이다. 이는 중국의 거센 추격과 제조 원가 상승, 중동 전쟁 등 대내외 불확실성이 커지는 상황에서 콘텐츠·마케팅 전문가를 전면에 배치해 반전의 계기를 마련하겠다는 의도로 풀이된다.



삼성전자는 이 사장을 VD사업부장 겸 서비스 비즈니스팀장으로, 기존 용석우 사업부장은 디바이스경험(DX) 부문장 보좌역으로 선임하는 인사를 단행했다고 4일 밝혔다. 삼성전자는 “이 사장은 콘텐츠·서비스 및 마케팅 전문가로 삼성전자 TV와 모바일 서비스 사업 핵심 기반을 구축하고, 글로벌 사업 경쟁력을 끌어올리는 데 기여해 역량과 리더십을 입증했다”고 설명했다.



이 사장은 어도비코리아와 구글 등을 거쳐 2014년 삼성전자에 합류했다. 삼성 타이젠 운영체계(OS)를 바탕으로 광고 기반 무료 스트리밍 서비스를 제공하는 ‘삼성 TV 플러스’ 서비스 출범을 주도했다. 이 서비스는 한국을 비롯해 미국과 영국, 독일, 브라질 등에서 1000여개의 채널을 확보하고 있다. 그는 이 같은 공로를 인정받아 2021년 7월 사장으로 승진했다. 지난해 7월 ‘억만장자 여름캠프’로 불리는 미국 ‘선밸리 콘퍼런스’에 참석한 이재용 삼성전자 회장을 지근거리에서 수행하는 장면이 포착되기도 했다.



삼성전자는 TV 사업 복합 위기를 타개하기 위해 이 사장을 구원 투수로 투입한 것으로 보인다. 삼성 TV 사업의 전략을 기존 ‘하드웨어’에서 ‘콘텐츠와 플랫폼’ 중심으로 옮기겠다는 전략도 담겼다. 시장조사 업체 카온터포인트리서치에 따르면 지난해 12월 출하량 기준 삼성전자(13%)는 중국 가전업체 TCL(16%)에 선두를 내주며 2위로 밀려났다. 여기에 TV에 들어가는 반도체 가격도 급등세가 유지되면서 부담을 주고 있다. 김원우 VD사업부 상무가 지난달 30일 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “현재 가전 산업은 글로벌 경쟁 심화, 관세 및 지정학적 리스크 등에 따른 대외 환경 변화로 수익성 부담이 가중되고 있다”고 밝힌 것도 이런 맥락이다.



지난해 하반기 영업적자를 기록하며 고전했던 삼성전자 가전·TV 사업부는 지난 1분기 2000억원의 영업이익을 거두며 흑자 반등에 성공했지만, 대외 경영 환경이 크게 바뀐 게 없어 올해도 순탄치 않을 전망이다. 여기에 중국 업체들은 무서운 속도로 기술 간격을 좁혀오는 상황이다. 이 사장은 이런 상황에서 전공 분야인 콘텐츠·마케팅에 인공지능(AI) 서비스를 접목해 돌파구를 마련할 것으로 보인다.







손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자가 TV를 담당하는 영상디스플레이(VD)사업부 수장을 전격 교체했다. 신임 사업부장에는 글로벌마케팅실장을 맡아 온 이원진(사진) 사장이 임명돼 TV 사업을 총괄한다. 삼성전자가 정기 인사 시즌이 아닌 상반기에 ‘원포인트’ 사장 인사를 단행한 것은 매우 이례적이다. 이는 중국의 거센 추격과 제조 원가 상승, 중동 전쟁 등 대내외 불확실성이 커지는 상황에서 콘텐츠·마케팅 전문가를 전면에 배치해 반전의 계기를 마련하겠다는 의도로 풀이된다.삼성전자는 이 사장을 VD사업부장 겸 서비스 비즈니스팀장으로, 기존 용석우 사업부장은 디바이스경험(DX) 부문장 보좌역으로 선임하는 인사를 단행했다고 4일 밝혔다. 삼성전자는 “이 사장은 콘텐츠·서비스 및 마케팅 전문가로 삼성전자 TV와 모바일 서비스 사업 핵심 기반을 구축하고, 글로벌 사업 경쟁력을 끌어올리는 데 기여해 역량과 리더십을 입증했다”고 설명했다.이 사장은 어도비코리아와 구글 등을 거쳐 2014년 삼성전자에 합류했다. 삼성 타이젠 운영체계(OS)를 바탕으로 광고 기반 무료 스트리밍 서비스를 제공하는 ‘삼성 TV 플러스’ 서비스 출범을 주도했다. 이 서비스는 한국을 비롯해 미국과 영국, 독일, 브라질 등에서 1000여개의 채널을 확보하고 있다. 그는 이 같은 공로를 인정받아 2021년 7월 사장으로 승진했다. 지난해 7월 ‘억만장자 여름캠프’로 불리는 미국 ‘선밸리 콘퍼런스’에 참석한 이재용 삼성전자 회장을 지근거리에서 수행하는 장면이 포착되기도 했다.삼성전자는 TV 사업 복합 위기를 타개하기 위해 이 사장을 구원 투수로 투입한 것으로 보인다. 삼성 TV 사업의 전략을 기존 ‘하드웨어’에서 ‘콘텐츠와 플랫폼’ 중심으로 옮기겠다는 전략도 담겼다. 시장조사 업체 카온터포인트리서치에 따르면 지난해 12월 출하량 기준 삼성전자(13%)는 중국 가전업체 TCL(16%)에 선두를 내주며 2위로 밀려났다. 여기에 TV에 들어가는 반도체 가격도 급등세가 유지되면서 부담을 주고 있다. 김원우 VD사업부 상무가 지난달 30일 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “현재 가전 산업은 글로벌 경쟁 심화, 관세 및 지정학적 리스크 등에 따른 대외 환경 변화로 수익성 부담이 가중되고 있다”고 밝힌 것도 이런 맥락이다.지난해 하반기 영업적자를 기록하며 고전했던 삼성전자 가전·TV 사업부는 지난 1분기 2000억원의 영업이익을 거두며 흑자 반등에 성공했지만, 대외 경영 환경이 크게 바뀐 게 없어 올해도 순탄치 않을 전망이다. 여기에 중국 업체들은 무서운 속도로 기술 간격을 좁혀오는 상황이다. 이 사장은 이런 상황에서 전공 분야인 콘텐츠·마케팅에 인공지능(AI) 서비스를 접목해 돌파구를 마련할 것으로 보인다.용 사장을 DX 부문장 보좌역으로 위촉한 것도 주목되는 대목이다. ‘기술통’인 그는 2023년 말 최연소 사장으로 발탁된 뒤 TV·영상 기술 고도화를 진두지휘해왔다. 삼성전자는 “연구·개발(R&D) 전문성과 풍부한 사업 경험을 바탕으로 AI와 로봇 등 세트(완제품) 사업 전반의 미래 핵심 기술에 대한 자문 역할을 수행할 예정”이라고 말했다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지