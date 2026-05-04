李 특검 추진엔 ‘OK’ 사인… 與 선거 완승 땐 연내 도입 속도전

李 특검 추진엔 ‘OK’ 사인… 與 선거 완승 땐 연내 도입 속도전
與 선거영향 고려 일단 언급 자제
내부 “이슈 부각 부담” 우려 여전
한동훈 “공소 취소 땐 탄핵 사유”
이재명 대통령은 ‘조작기소 특검법’에 일단 제동을 걸긴 했지만 특검 추진 방향에 대해서는 동의한다는 뜻을 분명히 했다. 이 대통령의 재가나 다름없는 상황인 만큼 더불어민주당은 연내 특검 도입을 위한 절차에 돌입할 방침이다. 다만 보수 진영이 ‘셀프 공소 취소’ 공세로 총결집을 꾀하는 만큼 6·3 지방선거 결과가 변수로 꼽힌다. 여당은 완승할 경우 속도전에, 기대에 못 미치는 성과를 내면 신중한 탐색전에 나설 것으로 관측된다.
4일 국민일보 취재를 종합하면 민주당 지도부는 공소 취소 논란이 선거에 미칠 영향을 고려해 속도를 조절한다는 분위기다. 한 민주당 관계자는 “이 대통령이 특검법 내용 자체보다는 시기와 방법의 문제를 지적한 것으로 이해했다”며 “추진 방향에 대해서는 추가 논의를 이어갈 예정”이라고 말했다. 국정조사특위 자체 회의와 지도부 비공개회의를 통해 법 처리 시점과 방식에 대한 1차 정리를 한 뒤 의원총회에서 최종 결론을 낼 것으로 보인다.
당초 민주당은 이달 중 국회 본회의에서 해당 법안을 처리할 계획이었다. 그러나 전날 민주당 의원 메신저 단체대화방에서 일부 영남권 의원이 불만을 내비쳤고, 김부겸 대구시장 후보 역시 “여러분이 필요하다고 생각하는 법안 등에 신중해 달라고 요청하고 싶다”며 특검법 추진에 대한 속도 조절을 요구했다.
민주당은 당분간 공소 취소 관련 공개 언급을 자제하고 남은 선거 기간 지지세 복원에 집중할 것으로 보인다. 그러나 당내에선 우려 목소리도 여전하다. 한 민주당 중진 의원은 “선거 때까지만 참았다가 추진하겠다는 메시지도 좋은 건 아닌 것 같다”면서 “야당이 대통령을 언급하며 이슈를 부풀리고, 부정적으로 거론되는 것은 부담”이라고 말했다. 다른 의원도 “지금은 국정운영이 순항하고 있어 공소 취소 이슈가 크게 부각되지 않는 것일 뿐”이라고 우려했다.
국민의힘은 “선거가 끝나면 (대통령 관련 사건) 공소를 취소하겠다는 말로 국민 기망”이라며 목소리를 높였다. 장동혁 대표는 “청와대는 시기와 절차만 숙의하라고 했다. 내용은 건드리지 말라는 명령”이라며 “민주당 내부에서 반대 의견이 나오니 ‘까불면 죽는다’고 찍어누른 것이고, ‘이재명 하명 입법’임을 자백한 것”이라고 비판했다. 송언석 원내대표도 “조작으로 기소했다는 것을 전제로 특검법을 처리하겠다는 의지는 분명히 밝힌 것”이라며 “뜻을 같이하는 제반 정당, 정파들과 힘을 모아 강력히 투쟁할 필요가 있다”고 했다. 한동훈 전 대표는 “이 대통령이 드디어 자기 사건을 공소취소 시키라는 본심을 적나라하게 드러냈다”며 “한마디로 ‘시끄럽지 않게 통과시키라’는 의미”라고 비판했다. 이어 “마피아 두목이 누구 죽이겠다고 보고하는 행동대장에게 ‘알아서 하라’고 하는 것과 같다”며 “이 대통령이 자기 사건을 공소취소 시키면 명백한 탄핵 사유”라고 강조했다.
윤예솔 이형민 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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