대구 초박빙에 박근혜 등판… 추경호에 “온 힘 다해야”
사저서 추경호·이철우 만나 환담
민주당 김부겸 후보도 예방 추진
박근혜 전 대통령이 4일 국민의힘 이철우 경북지사 후보와 추경호 대구시장 후보를 만나 “대구·경북이 쉽지 않은 상황”이라며 “선거는 하루 전날까지 온 힘을 다해야 한다”고 당부했다. 보수 본진인 대구까지 더불어민주당에 내주는 보수 궤멸 우려가 나오자 박 전 대통령까지 등판해 진영 결집에 나선 것으로 풀이된다.
박 전 대통령은 대구 달성군 사저에서 이 후보와 추 후보를 맞이하고 40여분간 환담을 했다. 이인선 대구시당위원장, 구자근 경북도당위원장과 박 전 대통령 측근인 유영하 의원이 동석했다. 사저 앞에는 지지자 100여명이 몰렸다.
박 전 대통령은 두 후보에게 “국민 한 사람 한 사람의 선택이 나라의 명운을 결정한다. 우리 국민은 현명하게 선택할 것”이라며 “열심히 해서 꼭 당선되기를 바란다”고 덕담했다. 이어 “지금은 (보수 지지자) 한 사람 한 사람 다 흩어져 있는 것처럼 보이지만, (후보들이) 힘을 잘 모아 열심히 해달라”고 말했다.
박 전 대통령은 대구시장 선거를 걱정하며 추 후보에게 “이럴 때일수록 자유민주주의를 지키고, 대구가 보수의 중심으로서 역할을 해야 한다”고 강조했다. 한 참석자는 “박 전 대통령이 과거 천막당사를 세우고 당 상징색도 바꿔가며 어려움을 극복했던 사례를 언급하며 ‘쉽지 않은 상황인데, 단일 후보가 됐다고 안심하지 말고 마무리까지 최선을 다해야 한다’고 조언했다”고 전했다.
추 후보는 “박 전 대통령이 ‘추 장관(국무조정실장)은 이름에 걸맞게 추진력이 있다’고 재임 중 저를 칭찬해주셨던 기억을 되살리며 분위기를 편안하게 만들어주셨다”며 “‘달성군이 천지개벽할 정도로 성장하지 않았느냐. 그 경험을 살려 대구 경제를 반드시 살려 달라’고 당부했다”고 말했다. 이 후보도 “나라 돌아가는 사정을 저희보다 더 잘 알고 계신 것 같았다. 언젠가 시민을 만나러 나올 것이라는 말씀도 있었다”며 “직접 뛰진 않지만 마음을 많이 갖고 있는 걸 느꼈다”고 말했다. 김부겸 민주당 대구시장 후보에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌다.
김 후보도 박 전 대통령 예방을 추진 중이다. 김 후보는 기자들과 만나 “두 분하고 달리 저는 지역사회 어른을 찾아뵙는 인사 차원이기 때문에 (예방) 절차를 공개하는 것 자체가 정치적 목적으로 읽힐 수 있어 조심스럽다”며 “여러 형태를 통해 노력하고 있다”고 말했다. 김 후보 측은 “만나자는 의사는 전달해둔 상태”라고 덧붙였다.
정우진 한웅희 기자 uzi@kmib.co.kr
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