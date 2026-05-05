“동생이 잘나가네”… 기아, 4월 국내 판매량 현대차 추월
1998년 현대차그룹 통합 후 처음
안전공업 화재로 수급 차질 원인
미국 시장에선 양사 모두 부진
국내 완성차 2위 업체인 기아의 지난달 국내 판매량이 현대자동차를 넘어섰다. 양사 판매량이 뒤집힌 건 1998년 현대차그룹 통합 이후 28년 만에 처음이다. 자동차 부품업체 안전공업 화재로 인한 수급 차질이 핵심 원인으로 분석된다.
4일 현대차·기아에 따르면 기아의 지난달 국내 시장 판매량(특수차량 포함)은 5만5108대로 전년 동월보다 7.9% 늘었다. 같은 기간 5만4051대를 판매한 현대차를 근소하게 앞섰다. 현대차는 지난해보다 19.9% 판매량이 쪼그라들었다. 내수시장 왕좌를 지켜오던 현대차가 1위 자리를 내준 건 이례적이다. 차종별로 봐도 쏘렌토가 1만2078대로 기아 차량 중 가장 많이 팔렸고, 첫 목적 기반 모빌리티인 PV5도 2262대가 판매됐다. 현대차는 그랜저 6622대에 이어 쏘나타 5754대, 아반떼 5475대가 뒤를 이었다.
현대차는 지난 3월 발생한 안전공업 화재를 주된 원인으로 꼽는다. 2.5 터보 엔진 차종에 대거 생산 차질이 빚어지며 주력인 팰리세이드, G80, G70, GV80, GV70 등의 생산량이 크게 줄었다는 것이다. 팰리세이드 전동시트 리콜 사태와 그랜저 페이스리프트 모델 출시에 따른 전 모델 생산 감소도 판매에 영향을 미친 것으로 평가된다.
기아는 해외 시장에서도 22만2080대를 팔아 선방했다. 지난해보다 0.6% 감소했다. 스포티지가 4만6486대로 최다 판매 차량이었고, 셀토스 2만4797대, K4 1만8654대 순이다. 현대차의 글로벌 판매량은 5.1% 줄어든 27만1538대였다.
미국 시장에선 양사 모두 부진했다. 지난해 미국 내 합산 판매량은 15만9216대로 전년 동월 대비 2.1% 줄어들었다. 현대차는 1.5% 줄어든 8만6513대, 기아는 2.8% 감소한 7만2703대를 팔았다. 제네시스는 0.8% 증가한 6356대로 집계됐다. 다만 하이브리드차 등 친환경차는 견고한 판매 성장세를 이어갔다. 총 4만8425대로 지난해보다 47.6%가 늘었고, 전체 판매 가운데 친환경차 비중도 30.4%를 기록했다. 특히 하이브리드차의 경우 57.8% 급증한 4만1239대를 팔아치웠다.
기아 관계자는 “중동을 제외한 해외 지역과 국내 판매 호조가 지속돼 판매 성장세를 보이고 있다”며 “전기차와 하이브리드 SUV 등 친환경차를 앞세워 판매 모멘텀을 이어 나갈 것”이라고 말했다. 현대차는 내수 절대 강자인 그랜저 페이스리프트 모델 등 신차를 앞세워 판매량을 끌어올릴 방침이다.
르노코리아·한국GM·KG모빌리티 등 중견 3사도 엇갈린 판매 성적표를 받아들었다. 르노코리아는 국내외에서 지난해보다 40.5% 감소한 6199대를 팔았다. 한국GM은 14.7% 증가한 4만7760대를 판매했다. 이 가운데 국내 판매는 811대다. KG모빌리티는 6.5% 늘어난 9512대를 팔았다. 무쏘 수출이 실적을 견인했다는 평가다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사