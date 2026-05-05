‘반도체 독주’가 바꾼 韓 수출 판도… 사상 첫 일본 추월 눈앞

전쟁에도 두 달 연속 신기록 행진



대미수출 독보적인 1위 자동차

반도체가 밀어내고 골든 크로스

글로벌 AI 투자 지속 여부 관건



대한민국 수출 지형도가 뒤바뀌고 있다. 반도체 독주가 이어지며 미국 시장에서 독보적 수출 1위였던 자동차를 밀어내고 반도체가 그 자리를 꿰차는 ‘골든 크로스’ 현상이 나타났다. 중동 전쟁 와중에도 반도체를 등에 업은 수출 신기록 행진은 꺾이지 않았다. 지난 3~4월 두 달 연속 수출 800억 달러를 넘어서며 연간 실적 8000억 달러 돌파가 가시권에 들어왔다. 사상 첫 ‘한·일 수출 역전’ 기대감도 커지는 양상이다.



하지만 인공지능(AI) 인프라 투자 열풍에 힘입은 ‘반도체 원맨쇼’는 한국 수출의 기형적 단면을 드러내고 있다는 평가다. 한국 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 지난달 역대 최대치인 37%까지 치솟았다. 2018년 반도체 슈퍼 사이클 당시에도 반도체 비중은 20.9% 수준이었다. AI 열풍이 언제 정점을 찍느냐에 한국 수출의 명운이 달린 셈이다.



4일 산업통상부에 따르면 지난달 1~25일(통관 기준) 대미 반도체 수출액은 35억1000만 달러로 자동차 수출액(22억1000만 달러)을 크게 웃돌았다. 불과 1년 전인 지난해 4월 대미 자동차 수출은 28억9000만 달러로 반도체(5억7000만 달러)를 5배 이상 앞서는 압도적 1위 품목이었다.





하지만 올해 1월부터 대미 자동차 수출(26억6000만 달러)과 반도체 수출(23억5000만 달러)의 격차가 좁혀지더니 2월에는 반도체 36억7000만 달러, 자동차 19억5000만 달러로 대미 수출 1위 품목이 역전됐다. 3월에는 반도체 47억5000만 달러, 자동차 27억5000만 달러로 20억 달러(약 2조9000억원) 격차를 기록했다.



이런 대미 수출의 판도 변화에는 반도체 산업 사이클과 미국의 관세 부과 등 급변한 통상 환경 등이 복합적으로 얽혀 있다. 국내 반도체 등 첨단 정보기술(IT) 품목은 미국의 대중 제재 여파로 관세 부과 대상에서 벗어났고, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 수요를 고스란히 독식할 수 있었다. 반면 관세 직격탄을 맞은 자동차업종은 국내에서 생산해 미국으로 수출하는 물량을 줄이고 현지 생산을 늘리는 전략을 선택했다. 이런 변화가 누적되며 두 업종의 희비가 엇갈렸다. 대미 반도체 수출은 올해 1~4월까지 약 142억8000만 달러로 지난해 전체 실적(129억9000만 달러)을 넉 달 만에 뛰어넘었다. 자동차 수출은 지난해 301억5000만 달러에서 올 1~4월 약 95억7000만 달러로 주춤한 상태다.





‘수출 라이벌’인 일본을 추월할 가능성도 어느 때보다 크게 거론된다. 지난해 일본 수출액은 총 7383억 달러로 한국(7093억 달러)을 앞섰지만 올해 1분기까지 실적은 다른 양상이다. 일본은 약 29조6400억엔(약 1889억 달러), 한국은 2199억 달러로 300억 달러가량 격차가 벌어졌다. 이런 흐름이 이어진다면 한국은 올해 8000억 달러 고지를 넘고 일본은 7500억 달러 수준에 그칠 것으로 전망된다. 한국의 총수출액이 일본을 넘어설 경우 1948년 대한민국 정부 수립 이후 첫 사례가 된다.



관건은 반도체 하나에 기댄 수출 성과의 지속성이다. 수출 8000억 달러 돌파와 한·일 수출 역전의 전제조건은 올해 하반기까지 글로벌 AI 반도체 사이클이 이어지느냐에 달렸다. 만약 빅테크 기업들의 AI 투자가 조정기를 맞거나 공급망 안정화로 메모리 반도체 가격이 정점을 찍고 하락하면 전체 수출도 무너질 수 있다. 이정훈 대신증권 연구원은 “한국의 수출 경기는 현재 거의 전적으로 AI 수요에 연동되고 있다”고 진단했다.



다만 상반기까지는 반도체 효과가 이어질 거란 관측이 우세하다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 “올 2분기 수출도 반도체 호황에 힘입어 1년 전보다 약 30% 증가한 2300억 달러에 이를 것”이라고 전망했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대한민국 수출 지형도가 뒤바뀌고 있다. 반도체 독주가 이어지며 미국 시장에서 독보적 수출 1위였던 자동차를 밀어내고 반도체가 그 자리를 꿰차는 ‘골든 크로스’ 현상이 나타났다. 중동 전쟁 와중에도 반도체를 등에 업은 수출 신기록 행진은 꺾이지 않았다. 지난 3~4월 두 달 연속 수출 800억 달러를 넘어서며 연간 실적 8000억 달러 돌파가 가시권에 들어왔다. 사상 첫 ‘한·일 수출 역전’ 기대감도 커지는 양상이다.하지만 인공지능(AI) 인프라 투자 열풍에 힘입은 ‘반도체 원맨쇼’는 한국 수출의 기형적 단면을 드러내고 있다는 평가다. 한국 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 지난달 역대 최대치인 37%까지 치솟았다. 2018년 반도체 슈퍼 사이클 당시에도 반도체 비중은 20.9% 수준이었다. AI 열풍이 언제 정점을 찍느냐에 한국 수출의 명운이 달린 셈이다.4일 산업통상부에 따르면 지난달 1~25일(통관 기준) 대미 반도체 수출액은 35억1000만 달러로 자동차 수출액(22억1000만 달러)을 크게 웃돌았다. 불과 1년 전인 지난해 4월 대미 자동차 수출은 28억9000만 달러로 반도체(5억7000만 달러)를 5배 이상 앞서는 압도적 1위 품목이었다.하지만 올해 1월부터 대미 자동차 수출(26억6000만 달러)과 반도체 수출(23억5000만 달러)의 격차가 좁혀지더니 2월에는 반도체 36억7000만 달러, 자동차 19억5000만 달러로 대미 수출 1위 품목이 역전됐다. 3월에는 반도체 47억5000만 달러, 자동차 27억5000만 달러로 20억 달러(약 2조9000억원) 격차를 기록했다.이런 대미 수출의 판도 변화에는 반도체 산업 사이클과 미국의 관세 부과 등 급변한 통상 환경 등이 복합적으로 얽혀 있다. 국내 반도체 등 첨단 정보기술(IT) 품목은 미국의 대중 제재 여파로 관세 부과 대상에서 벗어났고, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 수요를 고스란히 독식할 수 있었다. 반면 관세 직격탄을 맞은 자동차업종은 국내에서 생산해 미국으로 수출하는 물량을 줄이고 현지 생산을 늘리는 전략을 선택했다. 이런 변화가 누적되며 두 업종의 희비가 엇갈렸다. 대미 반도체 수출은 올해 1~4월까지 약 142억8000만 달러로 지난해 전체 실적(129억9000만 달러)을 넉 달 만에 뛰어넘었다. 자동차 수출은 지난해 301억5000만 달러에서 올 1~4월 약 95억7000만 달러로 주춤한 상태다.‘수출 라이벌’인 일본을 추월할 가능성도 어느 때보다 크게 거론된다. 지난해 일본 수출액은 총 7383억 달러로 한국(7093억 달러)을 앞섰지만 올해 1분기까지 실적은 다른 양상이다. 일본은 약 29조6400억엔(약 1889억 달러), 한국은 2199억 달러로 300억 달러가량 격차가 벌어졌다. 이런 흐름이 이어진다면 한국은 올해 8000억 달러 고지를 넘고 일본은 7500억 달러 수준에 그칠 것으로 전망된다. 한국의 총수출액이 일본을 넘어설 경우 1948년 대한민국 정부 수립 이후 첫 사례가 된다.관건은 반도체 하나에 기댄 수출 성과의 지속성이다. 수출 8000억 달러 돌파와 한·일 수출 역전의 전제조건은 올해 하반기까지 글로벌 AI 반도체 사이클이 이어지느냐에 달렸다. 만약 빅테크 기업들의 AI 투자가 조정기를 맞거나 공급망 안정화로 메모리 반도체 가격이 정점을 찍고 하락하면 전체 수출도 무너질 수 있다. 이정훈 대신증권 연구원은 “한국의 수출 경기는 현재 거의 전적으로 AI 수요에 연동되고 있다”고 진단했다.다만 상반기까지는 반도체 효과가 이어질 거란 관측이 우세하다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 “올 2분기 수출도 반도체 호황에 힘입어 1년 전보다 약 30% 증가한 2300억 달러에 이를 것”이라고 전망했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지