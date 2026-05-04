李, 조작기소 특검법 선거 전 일단 제동

“與, 민심 수렴·숙의 거쳐 판단해 달라”

특검 필요성은 역설… 향후 추진 의지

李 국정지지율 두 달 만에 50%대로

연합뉴스

이재명(얼굴) 대통령이 ‘조작기소 특검법’에 대해 “여당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단하라”고 밝혔다. 범야권이 이 대통령의 공소 취소를 위한 ‘셀프 면죄’ 추진이라며 총공세에 나서고, 여권 내부에서도 6·3 지방선거 역풍을 우려하는 목소리가 나오자 여당에 완급 조절을 주문한 것이다. 그러나 특검에 대해선 “국민적 공감대가 있다”며 추진 방침을 확실히 하면서 ‘시한부 중지’에 무게가 실린다.



홍익표 청와대 정무수석은 4일 더불어민주당이 지난달 30일 발의한 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’과 관련해 “이 대통령은 ‘구체적 시기나 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라’고 말씀하셨다”고 밝혔다. 지선 전 법안 처리에 제동을 건 셈이다. 법안은 이 대통령의 형사사건 등 12건을 수사 대상으로 하는 특검에 공소 유지권을 부여해 공소 취소도 가능토록 했다.



이 대통령의 ‘숙의’ 주문은 특검 논란이 4주 앞으로 다가온 지방선거에 악재로 작용할 가능성을 우려한 것으로 해석된다. 국민의힘은 특검을 고리로 보수 총결집에 나섰고, 격전지별 여야 후보 간 격차도 좁혀지는 흐름이 뚜렷하다. 청와대는 그간 “(특검은) 국회 논의사항이므로 정당이 결정할 일”이라며 거리를 둬왔다. 그러나 이날 이 대통령 지지율이 두 달 만에 50%대로 내려앉았다는 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2% 포인트) 결과가 나오는 등 민심 이반 조짐이 감지되고 있다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27~30일 전국 18세 이상 2006명을 대상으로 한 조사에서 국정수행 긍정 평가는 59.5%를 기록했다. 리얼미터는 “생활경제 민감 계층과 중도층의 이탈이 두드러졌다”며 “정동영 통일부 장관의 안보 발언 논란과 노사 갈등 등 정국 불안 요소가 복합적으로 겹치며 하락한 것으로 보인다”고 분석했다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).



이 대통령은 한편으론 특검 필요성을 역설하며 향후 추진 의지도 분명히 했다. 홍 수석은 “윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사를 통해 당시 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법행위와 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌고, 이를 바로잡기 위한 특별검찰 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다”며 “특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일”이라고 밝혔다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명(얼굴) 대통령이 ‘조작기소 특검법’에 대해 “여당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단하라”고 밝혔다. 범야권이 이 대통령의 공소 취소를 위한 ‘셀프 면죄’ 추진이라며 총공세에 나서고, 여권 내부에서도 6·3 지방선거 역풍을 우려하는 목소리가 나오자 여당에 완급 조절을 주문한 것이다. 그러나 특검에 대해선 “국민적 공감대가 있다”며 추진 방침을 확실히 하면서 ‘시한부 중지’에 무게가 실린다.홍익표 청와대 정무수석은 4일 더불어민주당이 지난달 30일 발의한 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’과 관련해 “이 대통령은 ‘구체적 시기나 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라’고 말씀하셨다”고 밝혔다. 지선 전 법안 처리에 제동을 건 셈이다. 법안은 이 대통령의 형사사건 등 12건을 수사 대상으로 하는 특검에 공소 유지권을 부여해 공소 취소도 가능토록 했다.이 대통령의 ‘숙의’ 주문은 특검 논란이 4주 앞으로 다가온 지방선거에 악재로 작용할 가능성을 우려한 것으로 해석된다. 국민의힘은 특검을 고리로 보수 총결집에 나섰고, 격전지별 여야 후보 간 격차도 좁혀지는 흐름이 뚜렷하다. 청와대는 그간 “(특검은) 국회 논의사항이므로 정당이 결정할 일”이라며 거리를 둬왔다. 그러나 이날 이 대통령 지지율이 두 달 만에 50%대로 내려앉았다는 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2% 포인트) 결과가 나오는 등 민심 이반 조짐이 감지되고 있다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27~30일 전국 18세 이상 2006명을 대상으로 한 조사에서 국정수행 긍정 평가는 59.5%를 기록했다. 리얼미터는 “생활경제 민감 계층과 중도층의 이탈이 두드러졌다”며 “정동영 통일부 장관의 안보 발언 논란과 노사 갈등 등 정국 불안 요소가 복합적으로 겹치며 하락한 것으로 보인다”고 분석했다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).이 대통령은 한편으론 특검 필요성을 역설하며 향후 추진 의지도 분명히 했다. 홍 수석은 “윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사를 통해 당시 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법행위와 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌고, 이를 바로잡기 위한 특별검찰 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다”며 “특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일”이라고 밝혔다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지