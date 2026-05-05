해양관측 지자체 첫 위성 ‘부산샛’도 떴다… “첫 교신 성공”

편광카메라 탑재, 구름층도 관측

대기 미세먼지 크기 분석도 가능

“해양환경 데이터 직접 확보 의미”

‘부산샛’을 탑재한 스페이스X 팰컨9 발사체 발사 모습. 사진=부산시 제공, 스페이스X 영상 캡처

부산시가 지자체 최초로 발사한 해양관측 초소형 위성 ‘부산샛(BusanSat)’이 우주 궤도에 안착했다. 발사 후 약 6시간 만에 첫 교신에 성공하며 정상 운영의 첫 단계에 진입했다.



부산시는 부산샛이 3일 한국시간으로 오후 4시 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사된 뒤 같은 날 오후 6시19분 고도 약 615㎞ 궤도에서 정상 분리에 성공했다고 4일 밝혔다. 이어 4일 오전 0시41분 칠레 푼타아레나스 지상국과 첫 양방향 교신에도 성공하며 위성통신 시스템이 정상 작동을 시작했다.



부산샛은 무게 약 12㎏, 가로·세로 20㎝, 높이 30㎝의 초소형 위성이다. 해상 미세먼지 등 해양·대기 환경을 관측하는 임무를 수행한다. 앞으로 약 1년간 부산항을 포함한 한반도 서해안과 태평양 일대를 관측하며 해양환경 분석과 기후변화 연구에 필요한 데이터를 수집할 예정이다.



특히 국내 최초 달 탐사선 ‘다누리’에 적용된 편광카메라 기술이 지구 관측용으로 확장돼 탑재됐다. 편광카메라는 일반 광학카메라로는 확인하기 어려운 해양 표면과 대기 중 미세먼지의 크기와 성분까지 정밀하게 분석할 수 있는 고성능 장비다. 구름층까지 관측할 수 있어 활용 범위가 넓다.



부산샛은 지역 대학과 연구 기관, 기업이 협력해 개발했다. 탑재체인 편광카메라는 한국천문연구원이, 위성 본체는 나라스페이스테크놀로지가 맡았다.







김경덕 부산시장 권한대행은 “부산샛 발사는 해양환경 데이터를 직접 확보하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “관측 데이터를 기후변화 대응과 해양 신산업 육성에 적극 활용해 해양 데이터 기반 신산업 생태계 조성으로 이어가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 908 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 지자체 최초로 발사한 해양관측 초소형 위성 ‘부산샛(BusanSat)’이 우주 궤도에 안착했다. 발사 후 약 6시간 만에 첫 교신에 성공하며 정상 운영의 첫 단계에 진입했다.부산시는 부산샛이 3일 한국시간으로 오후 4시 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사된 뒤 같은 날 오후 6시19분 고도 약 615㎞ 궤도에서 정상 분리에 성공했다고 4일 밝혔다. 이어 4일 오전 0시41분 칠레 푼타아레나스 지상국과 첫 양방향 교신에도 성공하며 위성통신 시스템이 정상 작동을 시작했다.부산샛은 무게 약 12㎏, 가로·세로 20㎝, 높이 30㎝의 초소형 위성이다. 해상 미세먼지 등 해양·대기 환경을 관측하는 임무를 수행한다. 앞으로 약 1년간 부산항을 포함한 한반도 서해안과 태평양 일대를 관측하며 해양환경 분석과 기후변화 연구에 필요한 데이터를 수집할 예정이다.특히 국내 최초 달 탐사선 ‘다누리’에 적용된 편광카메라 기술이 지구 관측용으로 확장돼 탑재됐다. 편광카메라는 일반 광학카메라로는 확인하기 어려운 해양 표면과 대기 중 미세먼지의 크기와 성분까지 정밀하게 분석할 수 있는 고성능 장비다. 구름층까지 관측할 수 있어 활용 범위가 넓다.부산샛은 지역 대학과 연구 기관, 기업이 협력해 개발했다. 탑재체인 편광카메라는 한국천문연구원이, 위성 본체는 나라스페이스테크놀로지가 맡았다.부산샛은 단순 관측을 넘어 데이터 기반 산업으로 확장되는 구조를 갖췄다는 점에서도 주목된다. 시는 위성을 통해 확보한 원시 데이터를 가공해 대학과 연구기관에 제공하고, 이를 바탕으로 해양환경 분석과 정책 수립, 산업 활용까지 이어지는 데이터 생태계를 구축할 계획이다. 해양 데이터 기반 신산업 생태계 조성으로도 이어질 전망이다. 그동안 해외 위성에 의존하던 해양·대기 관측을 자체적으로 수행할 수 있게 되면서 지역 맞춤형 데이터 확보와 활용 역량이 강화될 것으로 기대된다. 시는 이번 발사를 계기로 미국 항공우주국(NASA) 등 국내외 기관과 협력해 관측 자료의 처리·분석 기술을 고도화할 계획이다.김경덕 부산시장 권한대행은 “부산샛 발사는 해양환경 데이터를 직접 확보하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “관측 데이터를 기후변화 대응과 해양 신산업 육성에 적극 활용해 해양 데이터 기반 신산업 생태계 조성으로 이어가겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지