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明心 앞세운 후반기 국회의장 3파전

입력:2026-05-05 02:04
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조정식 “정권 재창출 교두보 마련”
김태년 “국가적 과제 개헌 현실화”
박지원 “윤어게인은 배려 않겠다”

더불어민주당 조정식(왼쪽)·박지원(가운데)·김태년 의원이 4일 국회 소통관에서 22대 후반기 국회 새 국회의장 선거 출마를 위한 기자회견을 각각 하고 있다. 이병주 기자

22대 후반기 국회를 이끌 새 국회의장 선거는 더불어민주당 조정식(6선)·김태년(5선)·박지원(5선) 의원의 3파전으로 치러진다.

세 의원은 4일 후보 등록과 동시에 국회에서 기자회견을 열고 일제히 출사표를 던졌다. 모두 ‘명심(이재명 대통령 마음) 마케팅’을 앞세웠다. 친명(친이재명)계 핵심으로 꼽히는 조 의원은 “민주당의 파란 피가 흐르는 집권여당 출신 국회의장으로서 이재명정부와 함께 국민이 체감하는 성과를 만들고 23대 총선 승리, 나아가 정권 재창출의 교두보를 놓겠다”고 밝혔다. 당내 최다선인 조 의원은 이 대통령이 민주당 대표이던 2022년 당 사무총장을 지냈다. 이 대통령이 지난해 대통령 정무특보로 발탁해 ‘명픽’ 후보로 이름을 올렸지만 그로 인해 당내 일각에선 공정성 논란도 함께 제기됐다. 이 대통령은 전날에도 엑스(X)를 통해 “그간 수고 많으셨다. 언제나 함께해 주셨는데 진심으로 감사하다”며 힘을 실었다.

김 의원은 “상임위원회의 고의 지연·파행을 막고 더 미룰 수 없는 국가적 과제인 개헌을 현실로 만들겠다”고 말했다. 이어 “의장은 당적이 없고 민생과 경제에는 여야가 없다”며 의장 직속 ‘민생경제전략회의체’ 신설을 공약했다. 그는 문재인정부에서 당 정책위의장과 원내대표를 지냈으나 상대적으로 계파색은 옅다는 평가다.


박 의원은 “최고의 정치는 협치이지만 ‘윤어게인’ 세력은 배려하지 않겠다”고 강조했다. 고(故) 김대중 전 대통령 비서실장과 문재인정부 국가정보원장 출신의 박 의원은 높은 대중적 인지도가 강점이다. 이번 국회의장 선거에서 처음으로 권리당원 투표 20%가 반영되는 만큼 호남을 정치적 기반으로 두고 국회 법제사법위원회에서 강경 목소리를 내온 박 의원에게 ‘당심’이 쏠릴 수 있다는 관측도 나온다.

민주당은 오는 11~12일 권리당원 온라인 투표와 13일 의원 현장 투표를 통해 최종 후보를 뽑는다. 국회부의장 선거에는 4선 남인순·민홍철 의원이 도전한다.

김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr


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한웅희 기자
사회부
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