‘클럽 마약’ 제주 해안서 21차례 발견… 단서 없어 수사 난항

차 봉지에 담긴 케타민 잇따라 발견

총 38㎏… 380억 상당 133만명 투약분

대만 해역서 유실돼 흘러들어온 듯

증거 확보 위해 국제 공조 등 총력

제주도 서귀포시 성산읍 해안에서 지난해 9월 발견된 비닐봉지. 차(茶) 제품으로 포장된 봉지 1개에는 케타민이 1㎏씩 들어 있었다. 아래쪽 사진은 마약 봉지가 들어 있던 은색과 초록색 두 가지 형태의 차 제품 포장지. 제주해양경찰청 제공

지난해 9월부터 8개월간 제주 해안에서 21차례 차(茶) 제품 봉지에 담긴 마약이 발견됐다. 모두 케타민이었다. 케타민은 클럽을 중심으로 유통된다는 특성 때문에 ‘클럽 마약’으로 불린다. 동남아시아 마약 밀매 조직이 해상 유통 중이던 마약이 해류를 타고 흘러들었을 것이라는 게 한국 수사 당국의 설명이다.



문제는 청정 제주의 이미지를 훼손하는 해안 마약을 단속할 방법이 마땅치 않다는 것이다. 유통 조직을 특정하지 못한 데다 수사 단서도 확보하기 어려운 탓이다. 경찰 관계자는 4일 “발견된 마약에서 지문 등 피의자를 특정할 증거가 발견되지 않았고 관련 첩보도 없는 상황”이라고 말했다.



제주해경은 미국 연방수사국(FBI)과 마약단속국(DEA), 호주와 동남아시아 국가 등 10여개국에 수사 협조를 요청했다. 이 중 가장 의미 있는 메시지를 보내온 건 대만이었다. 대만 당국은 ‘지난해 7월 (대만의) 서부 해역에서 유사 포장 마약이 대규모로 발견돼 수사 중’이라고 한국 측에 회신했다.



제주해경은 대만 측 답변 등을 토대로 동남아시아에서 생산된 마약이 대만 해상 거래 중 유실돼 제주로 흘러든 것으로 판단했다. 대만 난류가 제주로 흘러드는 때 경북 포항과 일본 대마도 인근에서 유사한 포장 마약이 발견된 점도 이 판단을 뒷받침했다. 마약 조직이 의도적으로 제주를 겨냥해 마약을 보낸 정황은 발견되지 않았다.



결국 대만 당국이 마약 조직을 검거한 뒤에야 제주 해안 마약 문제는 해결될 가능성이 크다. 이와 관련해 대만 당국은 ‘유통 조직을 특정하진 못했고 대만 서부 해안에서 발견된 차 봉지 마약을 포함, 여러 마약 건에 대해 광범위한 수사를 진행 중’이라고 한국 측에 전했다.







첫 발견은 지난해 9월 서귀포시 성산 해안가였다. 해양쓰레기 수거·처리 업무를 하는 기간제근로자 ‘바다환경지킴이’가 쓰레기를 수거하다 수상한 외국산 차 제품을 발견, 신고했다. 이후 가파도 등 곳곳에서 같은 형태의 마약이 계속 발견됐다. 대부분 은색과 연두색 차 제품 포장지로 1㎏씩 포장돼 있었다. 현재까지 발견된 40개 중 2개를 빼고는 모두 마약이 들어 있다. 일부는 상당 기간 바다에 떠다닌 것으로 추정됐다. 제품 내부에 물기가 있는 데다 외부 포장 테이프는 접착력도 거의 사라진 상태였기 때문이다.



제주해경은 대만 난류가 제주 해역으로 집중 유입되는 4월과 10월 해안 순찰을 강화할 방침이다. 또 대만 당국과 공조해 증거 확보에 집중할 계획이다. 제주도는 바다환경지킴이를 지난해보다 50명 늘린 328명을 선발하고 국정원·해경 등과의 합동 교육을 통해 대응을 강화하기로 했다.



마약 밀반입 사범이 최근 증가한 점도 제주의 골칫거리다. 제주세관의 마약 밀반입 적발 건수는 2024년 2건에서 지난해 7건으로 늘었다. 지난해 제주공항에서는 인도네시아·말레이시아·필리핀 국적 외국인들이 필로폰을 밀반입하다 적발됐다. 이들이 들여온 양은 7㎏이 넘었다. 또 지난해 3월 스위스 국적의 80대가 필로폰 2.89㎏을, 4월에는 60대 한국인이 필로폰 2.98㎏을 숨겨 제주공항으로 들여오다 적발된 사건도 있었다. 10월에는 태국에서 제주공항으로 메스암페타민 1.1㎏을 들여온 중국인이 붙잡혔다.



전문가들은 제주도가 마약 경유지로 활용될 가능성을 차단하는 데 힘을 쏟아야 한다고 지적한다. 이경제 가톨릭관동대 해양경찰학전공 교수는 “국제 공조 방안을 고도화해 마약 수사 여건 전반을 개선하려는 노력이 필요하다”고 말했다.



제주=문정임 기자



GoodNews paper ⓒ 지난해 9월부터 8개월간 제주 해안에서 21차례 차(茶) 제품 봉지에 담긴 마약이 발견됐다. 모두 케타민이었다. 케타민은 클럽을 중심으로 유통된다는 특성 때문에 ‘클럽 마약’으로 불린다. 동남아시아 마약 밀매 조직이 해상 유통 중이던 마약이 해류를 타고 흘러들었을 것이라는 게 한국 수사 당국의 설명이다.문제는 청정 제주의 이미지를 훼손하는 해안 마약을 단속할 방법이 마땅치 않다는 것이다. 유통 조직을 특정하지 못한 데다 수사 단서도 확보하기 어려운 탓이다. 경찰 관계자는 4일 “발견된 마약에서 지문 등 피의자를 특정할 증거가 발견되지 않았고 관련 첩보도 없는 상황”이라고 말했다.제주해경은 미국 연방수사국(FBI)과 마약단속국(DEA), 호주와 동남아시아 국가 등 10여개국에 수사 협조를 요청했다. 이 중 가장 의미 있는 메시지를 보내온 건 대만이었다. 대만 당국은 ‘지난해 7월 (대만의) 서부 해역에서 유사 포장 마약이 대규모로 발견돼 수사 중’이라고 한국 측에 회신했다.제주해경은 대만 측 답변 등을 토대로 동남아시아에서 생산된 마약이 대만 해상 거래 중 유실돼 제주로 흘러든 것으로 판단했다. 대만 난류가 제주로 흘러드는 때 경북 포항과 일본 대마도 인근에서 유사한 포장 마약이 발견된 점도 이 판단을 뒷받침했다. 마약 조직이 의도적으로 제주를 겨냥해 마약을 보낸 정황은 발견되지 않았다.결국 대만 당국이 마약 조직을 검거한 뒤에야 제주 해안 마약 문제는 해결될 가능성이 크다. 이와 관련해 대만 당국은 ‘유통 조직을 특정하진 못했고 대만 서부 해안에서 발견된 차 봉지 마약을 포함, 여러 마약 건에 대해 광범위한 수사를 진행 중’이라고 한국 측에 전했다.마약 규모만 보더라도 국제적인 조직이 배후에 있을 가능성이 크다. 8개월간 제주 해안에서 발견된 마약은 38㎏에 달한다. 133만명이 동시 투약할 수 있는 양이며 시가는 최대 380억원으로 추정된다.첫 발견은 지난해 9월 서귀포시 성산 해안가였다. 해양쓰레기 수거·처리 업무를 하는 기간제근로자 ‘바다환경지킴이’가 쓰레기를 수거하다 수상한 외국산 차 제품을 발견, 신고했다. 이후 가파도 등 곳곳에서 같은 형태의 마약이 계속 발견됐다. 대부분 은색과 연두색 차 제품 포장지로 1㎏씩 포장돼 있었다. 현재까지 발견된 40개 중 2개를 빼고는 모두 마약이 들어 있다. 일부는 상당 기간 바다에 떠다닌 것으로 추정됐다. 제품 내부에 물기가 있는 데다 외부 포장 테이프는 접착력도 거의 사라진 상태였기 때문이다.제주해경은 대만 난류가 제주 해역으로 집중 유입되는 4월과 10월 해안 순찰을 강화할 방침이다. 또 대만 당국과 공조해 증거 확보에 집중할 계획이다. 제주도는 바다환경지킴이를 지난해보다 50명 늘린 328명을 선발하고 국정원·해경 등과의 합동 교육을 통해 대응을 강화하기로 했다.마약 밀반입 사범이 최근 증가한 점도 제주의 골칫거리다. 제주세관의 마약 밀반입 적발 건수는 2024년 2건에서 지난해 7건으로 늘었다. 지난해 제주공항에서는 인도네시아·말레이시아·필리핀 국적 외국인들이 필로폰을 밀반입하다 적발됐다. 이들이 들여온 양은 7㎏이 넘었다. 또 지난해 3월 스위스 국적의 80대가 필로폰 2.89㎏을, 4월에는 60대 한국인이 필로폰 2.98㎏을 숨겨 제주공항으로 들여오다 적발된 사건도 있었다. 10월에는 태국에서 제주공항으로 메스암페타민 1.1㎏을 들여온 중국인이 붙잡혔다.전문가들은 제주도가 마약 경유지로 활용될 가능성을 차단하는 데 힘을 쏟아야 한다고 지적한다. 이경제 가톨릭관동대 해양경찰학전공 교수는 “국제 공조 방안을 고도화해 마약 수사 여건 전반을 개선하려는 노력이 필요하다”고 말했다.제주=문정임 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지