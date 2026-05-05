호흡기 의지해 남긴 유언… 대법원 “효력 인정해야”
‘구수증서’ 효력 2심 판결 뒤집어
자필·녹음 힘든 급박한 사유 인정
산소호흡기를 착용할 정도로 위독한 상태에서 한 ‘구수증서(타인이 구술한 내용을 받아적은 증서) 유언’의 효력을 인정해야 한다는 대법원 판결이 나왔다.
4일 법조계에 따르면 대법원 민사2부(주심 오경미 대법관)는 A씨가 우리은행을 상대로 낸 예금 청구 소송에서 유언장의 효력을 인정하지 않은 항소심을 파기하고 원고승소 취지로 사건을 서울중앙지법에 돌려보냈다.
A씨의 이부형제(어머니가 같고 아버지는 다른 형제) B씨는 2021년 4월 병실에서 증인 2명과 A씨가 입회한 가운데 산소호흡기 등 의료기기를 착용한 상태로 ‘전 재산을 A씨에게 증여한다’는 취지의 구수증서 유언을 남겼다. 증인 중 한 명이 받아적어 낭독했고 변호사는 전 과정을 촬영했다. B씨는 사흘 뒤 사망했다.
유언은 통상 유언자가 직접 작성한 유언장이나 증인이 입회한 상태에서 이뤄진 녹음이 있는 경우에만 효력이 인정된다. 다만 질병 등 급박한 사유로 일반적 방식이 불가능할 경우 구수증서 유언이 예외적으로 허용된다.
A씨는 유언장을 토대로 우리은행이 B씨 계좌의 예금 9600만원을 지급해야 한다고 주장했지만 2심은 유언장의 효력을 인정할 수 없다며 이를 받아들이지 않았다. B씨가 직접 육성을 녹음해 유언할 수 있었다는 이유였다.
대법원은 그러나 B씨가 유언 전날 극심한 통증을 호소하며 산소호흡기를 찰 정도로 건강이 악화했다는 점에 주목했다. 대법원은 “스스로 유언 취지를 자필증서로 작성하거나 육성을 녹음해 주도적으로 유언 취지, 성명, 연월일을 구술하는 것은 상당히 어려웠다”고 판단했다. 유언 사흘 만에 사망한 만큼 구수증서 외 다른 방식이 가능했다고 단정할 수 없다고도 지적했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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