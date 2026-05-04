빗장 걸린 호르무즈, 북적이는 텍사스… 美 원유 수출 최대

하루 수출 520만 배럴 역대 최고

인프라 한계 일시적 현상 분석도

로이터연합뉴스

이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 미국의 원유 수출량이 사상 최대치를 기록했다. 아시아 국가들이 중동산 원유를 대체하기 위해 미국산 원유 확보에 나서면서 뜻밖의 반사이익을 누리고 있는 것이다.



CNBC는 3일(현지시간) 에너지 정보 분석 업체 케이플러(Kpler)의 자료를 인용해 지난달 미국의 원유 수출량은 하루 평균 약 520만 배럴로 집계됐다고 전했다. 이는 전쟁 이전인 2월 하루 평균 수출량 390만 배럴보다 30% 증가한 수치로 역대 최고 수준이다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인근 페르시아만(걸프 해역)의 주요 산유국들이 수출 차질을 빚으면서 아시아를 중심으로 대체 공급처를 찾는 수요가 급증한 결과로 분석된다.



미국 최대 원유 수출 허브 중 하나인 텍사스주의 코퍼스크리스티 항만은 전 세계 유조선들이 몰리며 사상 최대 호황을 맞고 있다. 지난달 미국 수출 물량의 약 절반은 코퍼스크리스티항에서 처리됐으며 나머지는 휴스턴항 등에서 처리됐다. 3월 이 항구를 오간 선박은 240척 이상으로 평소보다 20% 가량 증가했다.



케이플러에 따르면 하루 평균 50~60척의 초대형 원유운반선(VLCC)이 미국 항구로 향하고 있다. 지난해 두 배 수준으로 이들 중 대다수는 아시아 국가 선박이다.



베네수엘라도 미국과의 공급 협정을 계기로 수출량을 늘리며 시장 판도 변화에 가세하고 있다. 로이터통신에 따르면 지난달 베네수엘라의 원유 수출량은 하루 평균 123만 배럴로 전월 대비 14% 증가했다. 이 중 25%는 미국 에너지 기업 셰브런이 담당했다. 미국이 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 이후 제재를 완화하면서 미국의 트레이딩 업체들은 베네수엘라 국영 석유회사 PDVSA와 합작해 원유를 생산·유통·판매할 수 있게 됐다.







스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “전쟁이 끝나면 유가는 올해 어느 시점보다도 낮은 수준으로 떨어질 것”이라고 전망했다. 또 “이란의 원유 저장 시설이 곧 포화상태에 이를 것”이라며 “이대로라면 유정(油井) 시설 폐쇄가 불가피하며 다음 주에 현실화할 가능성도 있다”고 말했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 미국의 원유 수출량이 사상 최대치를 기록했다. 아시아 국가들이 중동산 원유를 대체하기 위해 미국산 원유 확보에 나서면서 뜻밖의 반사이익을 누리고 있는 것이다.CNBC는 3일(현지시간) 에너지 정보 분석 업체 케이플러(Kpler)의 자료를 인용해 지난달 미국의 원유 수출량은 하루 평균 약 520만 배럴로 집계됐다고 전했다. 이는 전쟁 이전인 2월 하루 평균 수출량 390만 배럴보다 30% 증가한 수치로 역대 최고 수준이다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인근 페르시아만(걸프 해역)의 주요 산유국들이 수출 차질을 빚으면서 아시아를 중심으로 대체 공급처를 찾는 수요가 급증한 결과로 분석된다.미국 최대 원유 수출 허브 중 하나인 텍사스주의 코퍼스크리스티 항만은 전 세계 유조선들이 몰리며 사상 최대 호황을 맞고 있다. 지난달 미국 수출 물량의 약 절반은 코퍼스크리스티항에서 처리됐으며 나머지는 휴스턴항 등에서 처리됐다. 3월 이 항구를 오간 선박은 240척 이상으로 평소보다 20% 가량 증가했다.케이플러에 따르면 하루 평균 50~60척의 초대형 원유운반선(VLCC)이 미국 항구로 향하고 있다. 지난해 두 배 수준으로 이들 중 대다수는 아시아 국가 선박이다.베네수엘라도 미국과의 공급 협정을 계기로 수출량을 늘리며 시장 판도 변화에 가세하고 있다. 로이터통신에 따르면 지난달 베네수엘라의 원유 수출량은 하루 평균 123만 배럴로 전월 대비 14% 증가했다. 이 중 25%는 미국 에너지 기업 셰브런이 담당했다. 미국이 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 이후 제재를 완화하면서 미국의 트레이딩 업체들은 베네수엘라 국영 석유회사 PDVSA와 합작해 원유를 생산·유통·판매할 수 있게 됐다.다만 이 같은 수입 노선 변경이 구조적 변화로 굳어지기보다는 전시 상황에 따른 일시적 조치에 가깝다는 분석이 나온다. 미국산 원유는 경질 저유황 중심이어서 중동의 고유황 중질 원유를 처리하도록 설계된 아시아 정유시설과 완전히 맞지는 않기 때문이다. 또 항만 및 파이프라인 인프라 한계도 뚜렷하다.스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “전쟁이 끝나면 유가는 올해 어느 시점보다도 낮은 수준으로 떨어질 것”이라고 전망했다. 또 “이란의 원유 저장 시설이 곧 포화상태에 이를 것”이라며 “이대로라면 유정(油井) 시설 폐쇄가 불가피하며 다음 주에 현실화할 가능성도 있다”고 말했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지