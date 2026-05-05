아이도 아빠도 ‘키캡 키링’ 열풍… ‘촉감 완구’ 전성시대

검색량·거래액 모두 크게 증가

탄성 강한 ‘퍼티’ 더 높은 인기

안전성 우려도… 성분 확인해야



김모(36)씨는 최근 초등학교 저학년 아들과 함께 동네 액세서리숍을 찾았다. 아들이 친구 가방에 달린 ‘키캡 키링’을 보고 갖고 싶어 했기 때문이다. 키캡 키링은 기계식 키보드 키캡을 활용해 만든 소형 액세서리로, 키보드를 누르는 듯한 촉감과 ‘딸깍’ 소리가 나는 것이 특징이다. 김씨는 “왜 이게 인기인가 했는데, 직접 만들어보니 누르는 재미가 있었다”며 “요즘은 아예 키캡 키링 만들기 클래스를 운영하는 학원이나 액세서리숍들이 생겨나고 있는 것 같다”고 말했다.



주무르거나 누르며 소리를 듣는 ‘촉감 완구’가 세대를 가리지 않고 인기를 끌고 있다. 4일 패션 플랫폼 에이블리에 따르면 지난 한 달간 관련 완구 품목 전반에서 검색량과 거래액이 모두 크게 증가한 것으로 나타났다.



주무르는 강도와 질감에 따라 취향이 세분화되는 흐름을 보였다. 점성이 있고 끈적한 질감의 슬라임이 손으로 늘리고 주무르는 촉감으로 인기를 끌었다면, 최근에는 점토형 완구 카테고리에서 단단하고 탄성이 강한 ‘퍼티’가 더 높은 인기를 보이는 것으로 나타났다. 같은 기간 ‘퍼티’ 검색량은 전년 동기 대비 약 178배(1만7806%) 급증했다. 스펀지처럼 말랑하고 부드러운 촉감을 지닌 ‘스퀴시’(576%)와 ‘말랑이’(40%)도 각각 검색량이 증가하며 인기를 끄는 것으로 나타났다.



검색량 상승은 거래액 증가로도 이어졌다. 쫀득한 소재의 공 모양 완구인 ‘쫀득볼’ 거래액은 전년 대비 약 20배(1918%) 뛰었다. ‘말랑이’(421%), ‘퍼티’(292%), ‘슬라임’(146%)도 가파른 증가율을 기록한 것으로 나타났다.



슬라임이 주무르고 늘리는 과정에서 촉감과 소리를 동시에 자극한다면, 키캡 키링은 두드리는 행위를 통해 감각을 자극하는 또 다른 방식의 완구다. ‘키캡 키링’ 검색량은 전년 대비 28배(2807%), 거래액은 약 175배(1만7538%) 증가했다. 어린이들 사이에서 가방 꾸미기 아이템으로 확산되는 한편, 성인에게도 이색 소품으로 소비되는 모습이다. 특히 키캡 키링은 색상과 부품을 직접 선택해 꾸밀 수 있어 개성을 표현하려는 수요와도 맞닿아 있다.







다만 안전성 우려도 남아 있다. 2024년 서울시가 중국 온라인 플랫폼에서 판매되는 슬라임 제품을 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과, 가습기 살균제 성분으로 유해성 논란이 컸던 클로로메틸아이소티아졸리논(CMIT)과 메틸아이소티아졸리논(MIT)이 검출된 바 있다. 앞서 2019년에는 산업통상자원부 국가기술표준원이 슬라임 일부 제품에서 붕소가 기준치를 초과해 검출됐다고 밝히기도 했다. 붕소는 생식계통에 영향을 줄 수 있으며, 눈과 코 등 피부 자극을 유발하는 물질로 알려져 있다. 어린이가 직접 손으로 만지는 제품인 만큼 KC 인증 여부와 사용 연령, 성분 표시 등을 확인해야 한다는 지적이 나온다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김모(36)씨는 최근 초등학교 저학년 아들과 함께 동네 액세서리숍을 찾았다. 아들이 친구 가방에 달린 ‘키캡 키링’을 보고 갖고 싶어 했기 때문이다. 키캡 키링은 기계식 키보드 키캡을 활용해 만든 소형 액세서리로, 키보드를 누르는 듯한 촉감과 ‘딸깍’ 소리가 나는 것이 특징이다. 김씨는 “왜 이게 인기인가 했는데, 직접 만들어보니 누르는 재미가 있었다”며 “요즘은 아예 키캡 키링 만들기 클래스를 운영하는 학원이나 액세서리숍들이 생겨나고 있는 것 같다”고 말했다.주무르거나 누르며 소리를 듣는 ‘촉감 완구’가 세대를 가리지 않고 인기를 끌고 있다. 4일 패션 플랫폼 에이블리에 따르면 지난 한 달간 관련 완구 품목 전반에서 검색량과 거래액이 모두 크게 증가한 것으로 나타났다.주무르는 강도와 질감에 따라 취향이 세분화되는 흐름을 보였다. 점성이 있고 끈적한 질감의 슬라임이 손으로 늘리고 주무르는 촉감으로 인기를 끌었다면, 최근에는 점토형 완구 카테고리에서 단단하고 탄성이 강한 ‘퍼티’가 더 높은 인기를 보이는 것으로 나타났다. 같은 기간 ‘퍼티’ 검색량은 전년 동기 대비 약 178배(1만7806%) 급증했다. 스펀지처럼 말랑하고 부드러운 촉감을 지닌 ‘스퀴시’(576%)와 ‘말랑이’(40%)도 각각 검색량이 증가하며 인기를 끄는 것으로 나타났다.검색량 상승은 거래액 증가로도 이어졌다. 쫀득한 소재의 공 모양 완구인 ‘쫀득볼’ 거래액은 전년 대비 약 20배(1918%) 뛰었다. ‘말랑이’(421%), ‘퍼티’(292%), ‘슬라임’(146%)도 가파른 증가율을 기록한 것으로 나타났다.슬라임이 주무르고 늘리는 과정에서 촉감과 소리를 동시에 자극한다면, 키캡 키링은 두드리는 행위를 통해 감각을 자극하는 또 다른 방식의 완구다. ‘키캡 키링’ 검색량은 전년 대비 28배(2807%), 거래액은 약 175배(1만7538%) 증가했다. 어린이들 사이에서 가방 꾸미기 아이템으로 확산되는 한편, 성인에게도 이색 소품으로 소비되는 모습이다. 특히 키캡 키링은 색상과 부품을 직접 선택해 꾸밀 수 있어 개성을 표현하려는 수요와도 맞닿아 있다.온라인 콘텐츠에서도 촉감 완구 트렌드는 뚜렷하게 나타났다. 유튜브 등 플랫폼에서는 ‘왁뿌’ 키워드가 붙은 일부 영상이 수십만회 조회수를 기록했다. ‘왁뿌’는 슬라임이나 점토 위에 얇은 왁스 코팅층을 형성한 뒤 이를 손으로 눌러 겉면을 부수며 내부의 부드러운 점성을 함께 느끼는 촉감 놀이 방식이다. 댓글에는 “바삭하게 부서지는 소리만 들어도 힐링된다”, “만지작거리면 화를 식히는 데 도움이 된다”는 반응이 이어졌다.다만 안전성 우려도 남아 있다. 2024년 서울시가 중국 온라인 플랫폼에서 판매되는 슬라임 제품을 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과, 가습기 살균제 성분으로 유해성 논란이 컸던 클로로메틸아이소티아졸리논(CMIT)과 메틸아이소티아졸리논(MIT)이 검출된 바 있다. 앞서 2019년에는 산업통상자원부 국가기술표준원이 슬라임 일부 제품에서 붕소가 기준치를 초과해 검출됐다고 밝히기도 했다. 붕소는 생식계통에 영향을 줄 수 있으며, 눈과 코 등 피부 자극을 유발하는 물질로 알려져 있다. 어린이가 직접 손으로 만지는 제품인 만큼 KC 인증 여부와 사용 연령, 성분 표시 등을 확인해야 한다는 지적이 나온다.김승연 기자 kite@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지