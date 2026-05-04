유은혜 불출마 선언… 경기교육감 임태희-안민석 맞대결
유 “대리 등록 등 덮어… 단일화 실패”
유은혜 경기교육감 예비후보가 선거에 나서지 않기로 하면서 경기교육감 선거는 현직 교육감인 임태희 후보와 안민석 후보 양강 구도로 치러지게 됐다. 유 후보는 4일 입장문에서 “제가 부족했다”며 불출마 입장을 밝혔다. 다만 단일화 과정을 강하게 비판했다. 그는 “대리 등록, 대리 납부라는 심각한 정황을 서둘러 덮고 결과 승복만 강요하는 건 민주주의를 부정하는 폭력”이라며 “경기교육혁신연대라는 틀도, 단일화 과정도 실패했다”고 말했다.
경기교육감 진보 후보 단일화 기구인 경기교육혁신연대(혁신연대)는 지난달 22일 안 후보를 단일 후보로 선출했다. 유 후보는 안 후보가 선거인단 등록 기간에 참가비를 대납하는 방식으로 선거인단을 모집한 정황이 있다며 이의를 신청했다. 혁신연대는 유 후보 측의 수사 의뢰 요청은 수용하면서도 후보 선출 결과는 바꾸지 않았다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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