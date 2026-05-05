한은 연내 금리 올리나… 유상대 부총재 “고민할 때 됐다”
“성장률 양호·물가 상승 압력”
28일 금통위서 첫 신호줄 듯
유상대(사진) 한국은행 부총재가 금리 인상 가능성을 언급했다. 한은의 통화정책 기조가 금리 인하 혹은 동결에서 인상 쪽으로 돌아설 수 있다는 점을 시사한 것이다. 중동 전쟁으로 한국의 물가 상승 압력이 커졌지만 경기는 예상보다 양호하다는 판단에 따른 발언으로 풀이된다.
유 부총재는 3일(현지시간) ADB(아시아개발은행) 연차총회 참석차 방문한 우즈베키스탄 사마르칸트에서 “금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다”고 밝혔다. 한국의 기준금리를 결정하는 금융통화위원인 유 부총재가 근래 공개석상에서 금리 인상의 필요성을 언급한 것은 처음이다.
중동 전쟁 이후 한국 경제 성장률은 준수한 반면, 물가 상승 압력이 커지고 있다는 점을 근거로 제시했다. 그는 “지난 4월 금리를 동결할 당시 전쟁으로 인해 성장률은 낮추고 물가는 높여야 할 수 있다고 했다”며 “그 후로 지금까지 상황을 보면 성장률은 당초 예상한 2.0%보다 크게 낮아지지 않을 것 같은 느낌을 준다. 반면 물가상승률은 2.2%보다 높아질 가능성이 커졌다”고 설명했다.
반도체 사이클이 강하게 작용하면서 수출을 중심으로 성장률이 올라가고, 정부 부양책으로 소비 심리가 살아나고 있다는 분석도 내놨다. 다만 물가에 대해선 “정부의 여러 물가 정책 대응을 고려하더라도 상당한 상방 압력을 받고 있다”고 지적했다.
유 부총재는 그러면서 “외부적 충격과 여러 경제 여건에 따라 이제 금리인하 사이클보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 견해”라고 강조했다. 오는 28일 열리는 금통위에서 연내 혹은 특정 시점 이후 금리 인상이 가능하다는 신호가 나올 수 있느냐는 질문엔 “가능성이 열려있다”고 답했다. 점도표 형식으로 공개하는 금통위원들의 6개월 금리전망 분포도 지난 2월에 비해 전반적으로 상향될 수 있다는 전망도 내놨다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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